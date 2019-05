Rolón, exclusivo: "Hay una parte de nosotros que se satisface en el dolor"

Franco Pignol / fpignol@lanueva.com

Gabriel Rolón afirma de manera contundente que nadie tiene por qué sufrir toda su vida sólo porque se haya enamorado.

“Porque no todos los amores merecen ser vividos”, afirma. Y claro, te deja pensando.

Con esa intención, la de hacernos disfrutar de un contenido real pero entretenido que nos haga pensar llegará el psicólogo a nuestra ciudad.

Presentará esta noche “El lado B del amor”, en doble función. Desde las 19.30 y 21.30, en el Teatro Don Bosco.

“Es una comedia dramática, es decir que pasa por momentos relajados, incluso de humor, y luego entra en un clima fuerte y emotivo. Elegí este formato porque quería abordar la temática de los amores que frustran y duelen. Es un intento de llegar con el mismo mensaje que el libro que le dio origen: no es cierto que el amor todo lo puede. Para comunicar esto nos valemos de todas las herramientas que brinda el fenómeno teatral”, sostiene Gabriel Rolón.

Esa costumbre de encontrar placer en el dolor

—Cuando hablamos de Lados B nos referimos a la música, a los discos. Por lo general ahí no están los grandes éxitos, pero siempre hay algún tema que nos encanta. ¿Cuánto de encantamiento y de disgusto hay en el Lado B del amor real?

—Sólo el encantamiento del horror. Aunque cueste admitirlo, hay una parte de nosotros que se satisface en el dolor. El lado B del amor se nutre de eso, y por eso hay que salir de él. Porque allí sólo hay disgusto y sufrimiento.

—¿Por qué hay personas que siempre buscan lo que les hace mal? ¿Por qué algunas personas encuentran placer en el sufrimiento de manera inconsciente? ¿Es aburrida la tranquilidad en el amor?

La distancia en el amor tiene un valor complejo. Porque la distancia de lo que amamos es dolor. ¿Quién quiere estar lejos de lo amado?”.

—Porque todos llevamos dentro una energía que hace que repitamos todo el tiempo elecciones que hacen mal. Los analistas la llamamos “pulsión de muerte”. Como bien decís es inconsciente y por eso mismo cuesta tanto mantenerla a raya. Pero es imprescindible hacerlo, porque de lo contrario todo va a ser muy difícil.

“En cuanto a la segunda parte de tu pregunta, hemos crecido con un discurso excesivamente idealizado del amor e, incluso, nos atrapan las historias complicadas, donde los personajes sufren mucho. Pero hay que entender que lo que es bueno para el arte o el cine, no lo es para la vida. El amor tranquilo no tiene por qué ser aburrido. Hay maneras sanas de vivir que no excluyen la pasión”.

A veces hay que perder para valorar

—”Uno valora lo que ya no tiene”, dicen ¿Es cierto? ¿cómo lo ves?

—Creo que es el desafío más fuerte en la construcción de un vínculo de amor sano. No necesitar de perder lo que amamos para valorarlo. Es claro que la ausencia nos golpea, nos angustia y entonces comprendemos cuánto nos importaba lo que teníamos. Pero estamos convocados a no llegar a ese límite. A plantearnos cada día si estamos donde queremos y con quién queremos. Es indispensable hacerse esa pregunta cada tanto, porque de lo contrario corremos el riesgo de quedarnos donde ya no deseamos estar, o de no valorar el milagro cotidiano de estar siendo felices.

Aunque cueste admitirlo, hay una parte de nosotros que se satisface en el dolor. ‘El lado B del amor’ se nutre de eso”.

—José Larralde dice en un tema: “Y me fui bien lejos, para mirar de cerca lo que cerca hacía que lejos viera”. ¿Qué valor tiene la distancia en el amor?

—Un valor complejo, ambivalente. Porque la distancia de lo que amamos es dolor. ¿Quién quiere estar lejos de lo amado? Preguntémosle a alguien que lo ha perdido, o que está obligado a esa distancia y veremos cuánto se sufre con la ausencia. Por otro lado, es cierto que, como dice Serrat —por seguir tu propuesta musical– “de lejos dicen que se ve más claro”… Por eso pienso que debemos tener la capacidad de tomar distancia para ver bien, sin que eso implique la ausencia. A veces ese efecto de distancia lo genera la palabra.

—¿Es difícil estar en pareja?

—Es muy difícil. Amar es un arte… pero un arte que justifica la vida.