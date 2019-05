Argentino se quedó sin entrenador: Gastón Fernández dirigirá en Bolivia

Una tentadora oferta del exterior derivó en que el entrenador Gastón Fernández deba dejar su cargo en Argentino, club que milita la segunda división en el básquetbol local.

El DT fue solicitado por Nacional de Potosí, equipo de la Liga de Bolivia, y este domingo estará viajando para hacerse cargo del plantel.

"A través de mi agente me habían llegado varias ofertas. Siempre les había dicho que no. Pero ahora me cerró más lo económico y lo deportivo también, porque es una liga que está creciendo y que se juega con tres extranjeros. En Argentino sabían que si surgía algo me podía ir, aunque no me voy con muchas ganas. Se dio y lo tengo que aprovechar", sostuvo Fernández.

La LiBoBásquet dura cuatro meses, se juega con 12 equipos divididos en dos zonas de seis y comenzará el próximo 14 de junio.

Nacional integrará la B junto a CAN de Oruro, Rubair de Quillacollo, La Salle de Cochabamba, Peñarol de Quillacollo y la Universidad de Santa Cruz. En tanto, la A estará compuesta por Calero de Potosí, La Salle de Tarija, Pichincha de Potosí, Amistad de Sucre, Carl A-Z de Oruro y And 1 de La Paz.

"El club tiene intenciones de salir campeón y de jugar la Liga Sudamericana. El plantel está casi definido con los cinco nacionales, que son la base de la Selección, un cubano, un venezolano y falta el cinco norteamericano", añadió el DT bahiense, que trabajará con un cuerpo técnico local.

En ese sentido, el club de calle Holdich se encuentra abocado a buscar un reemplazante para Fernández.

En principio, tendría diez días hasta su próxima presentación ya que, por la convocatoria de Gerónimo Rausch al Provincial U19, postergaría su partido del viernes ante Altense.