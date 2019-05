El bolso de Facundo Corvalán se va mucho más cargado de lo que vino

Facundo Corvalán se había convertido en un referente de Bahía Basket. Con sus 20 años era un joven veterano. Contra Instituto, anoche, cumplió su último partido. Su futuro está en Europa.

"Me acuerdo cuando vine con papá en el auto, por calle Alem. Y fuimos a mirar la escuela, eso siempre fue una prioridad en casa", contó, con un dejo de nostalgia.

El juninense cumplió cuatro temporadas.

"Me llevo muchas herramientas deportivas; me llevo una persona más madura que creció mucho lejos de casa, amistades dentro y fuera del básquet. Conocí a mi novia, su familia me abrió las puertas. Estoy muy agradecido a la institución, nunca me faltó nada", destacó.

