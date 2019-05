Video: un hombre escaló la Torre Eiffel; cerraron el monumento

La Sociedad de Explotación de la Torre Eiffel (SETE) se vio obligada este lunes a evacuar a los turistas que visitaban ese monumento y a cerrar sus puertas por la presencia de un hombre que escalaba el edificio.

DEVELOPING: The Eiffel Tower has been closed to the public as someone attempts to scale the landmark. https://t.co/l7i4yJyIZW pic.twitter.com/6dHoNCiTdK