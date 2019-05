Vóleibol: conocé la programación de la 6ª fecha del Apertura 2019

Entre hoy y mañana se llevará a cabo la sexta fecha del torneo Apertura, que organiza la Asociación Bahiense de Vóleibol.

El único cotejo de la máxima categoría femenina se disputará mañana, en Universitario, cuando Olimpo se mida ante Liniers, a partir de las 17.30.

Así está la tabla: 1) UNS, 10 puntos; 2) Olimpo, 8; 3) Tiro Federal, 6; 4) Liniers, 5 y 5) Villa Mitre, sin unidades.

En tanto, anoche, en mayores masculino, el duelo de invictos entre Universitario A y Liniers quedó en manos del albirrojo que se impuso por 3-0, con marcadores de 25-15, 25-17 y 25-18, arrebatándole la cima del torneo.

Además, el pasado martes, la Universidad Nacional del Sur volvió al triunfo al derrotar a Tiro Federal A por 3-2, con parciales de 22-25, 25-17, 25-20, 22-25 y 17-15.

La fecha se completará mañana cuando, desde las 16, Universitario B reciba a Olimpo.

Así están las posiciones: 1) Universitario, 14 puntos; 2) Liniers, 12; 3) Tiro Federal A y Olimpo, 6; 5) UNS y Universitario B, 4 y 7) Tiro Federal B, 1.

En Menores

Esta será la programación de la fecha en las categorías formativas:

*Hoy en la UNS (cancha 1): a las 13.30, Olimpo-Estudiantes (Sub 18 femenino Promocional); a las 15, Universitario-Tiro Federal (Sub 17 femenino); a las 17, Universitario-Olimpo B (Sub 19 femenino) y a las 18.30, Olimpo-Tiro Federal (Sub 21 femenino).

* Mañana en Universitario: a las 12, Universitario-Tiro Federal (Sub 12 femenino); a las 13, Olimpo-Villa Mitre (Sub 17 femenino) y a las 14.30, Villa Mitre-Olimpo A (Sub 19 femenino).

También hoy se desarrollará en la UNS (Gorriti 31) un encuentro de Sub 19 masculino Promocional, con el fin de difundir la actividad menor entre los chicos. Está será la programación: a las 12.30, Villa Mitre-Liniers; a las 13.30, Olimpo-Espora de Punta Alta; a las 14.30, Villa Mitre-Olimpo; a las 15.30, Espora-Liniers; a las 16.30, Olimpo-Liniers; a las 17.30, Villa Mitre-Espora y a las 18.30, Final entre los dos mejores del cuadrangular.

Encuentro de Mini Voley

Mañana, en Liniers, se desarrollará un nuevo Encuentro de Mini Voley hasta 12 años. Será a partir de las 10 y hasta las 13 y participarán chicos de nuestra ciudad y la zona.

Maxi Voley

Entre hoy y mañana se desarrollará la octava fecha del torneo Apertura de Maxi femenino. Esta será la programación de cada día:

*Hoy en Estudiantes: a las 14.15, Sansinena-Camelias (Maxi); a las 15.10, Estudiantes-Libertad (Libre); a las 16.15, Estrella-La Armonía (Maxi); a las 17.15, Estrella-La Armonía (Libre); a las 18.30, Libertad-Ateneo de Punta Alta (Maxi) y a las 19.30, Olimpo-Tiro Federal (Maxi).

*Mañana en Tiro Federal: a las 11, Sansinena-La Esperanza (Libre); a las 12.15, UNS-Fortín Club de Pedro Luro (Libre); a las 13.15, Tiro Federal-Ateneo (Maxi); a las 14.30, Estudiantes-Fortín Club (Libre); a las 15.30, Olimpo-Sansinena (Maxi); a las 16.30, Estrella-Pun-Ba (Libre) y a las 17.45, Pun-Ba-Libertad (Maxi).