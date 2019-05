Marcelo Broggi acalló rumores: “Sí, voy a seguir siendo el DT de Olimpo”

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

“Es muy prematuro hablar del armado del próximo plantel, pero sí, voy a seguir siendo el técnico de Olimpo y el lunes 3 de junio arrancaremos con los primeros trabajos de preparación”.

Aunque aclaró que no tenía mucho para decir y prefirió no referirse a temas internos ni a la política que lleva adelante --con menos integrantes pero con las mismas metas en relación a la competencia que se avecina-- la actual Comisión Directiva, Marcelo Broggi, después de la larga siesta en su casa de Gualeguaychú, le confirmó a La Nueva. que confía plenamente en que el aurinegro formará un equipo competitivo y con pretensiones para el próximo torneo Federal A.

El club atraviesa una complicada situación económica y financiera y muchos socios e hinchas anticipan en las redes sociales que, con este panorama, Broggi no aceptaría el desafío de continuar al frente de un conjunto que ni siquiera está en formación, ya que no es seguro quienes se quedan y cuales serán los refuerzos con chances de venir.

“Tengo la cabeza puesta en Olimpo, en el 3 de junio. Si después llego a Bahía y el panorama es otro, bueno, veremos, pero yo creo que la idea de todos es arrancar pisando fuerte, con bases sólidas y que el operativo retorno esté en la mente de dirigentes, jugadores, cuerpo técnico, sponsors, auxiliares e hinchas”, señaló el orientador, con contrato hasta diciembre de este año.

“Hablo seguido con el presidente (Mauro Altieri) y sé que está gestionando apoyo para armar el presupuesto que se requerirá en el Federal A. Las ganas de ascender las tenemos todos, y creo que Olimpo, que bajó hasta acá en un año, tiene que volver a la B Nacional sea como sea”, agregó un entusiasmado DT.

“Repito lo que manifesté cuando me fui de vacaciones: hay que mantener la logística y la estructura, y me refiero a los materiales de trabajo, a la utilería y a todo lo que el plantel tenía alrededor para manejarse al mejor nivel profesional. En lo deportivo, el plantel competitivo tiene que estar equilibrado entre los que se queden y los que se incorporen. Eso sí, los refuerzos deben ser de la categoría o de la B Nacional, y que lleguen y estén para jugar. Con esa idea trataremos de ascender para después no hacer tantos cambios. No tiene sentido que se vayan 15 y vengan 20. Las transiciones no deben ser bruscas, porque sino siempre te va a costar”.

—¿Es decir que no podemos hablar de los que se pueden quedar o los que se pueden llegar a sumar?

—No, porque frente a las decisiones de los jugadores no puedo hacer nada. Por ejemplo, Salvador Sánchez rescindió el contrato con el club de común acuerdo, y era un defensor que me interesaba para que siga. Hay otros futbolistas que no quieren bajar al Federal, por eso es todo muy complejo. Está todo muy crudo y la situación del país no ayuda para que ya puedas ir armando algo.

“El 3 vamos a iniciar y lo que podamos llegar a ser dependerá del día a día. Hay tiempo y no hay nombres de posible refuerzos porque en este momento todos hacen la plancha. Los contratos profesionales vencen en junio y hay futbolistas que están en actividad. Es muy temprano decir viene éste o aquel...”

—¿Qué puestos son indispensables reforzar?

—De los nombres que di, por supuesto no se inició conversación con nadie. Pedí jugadores en todos los puestos, porque todavía no sé si habrá más bajas o posibles ventas. En todas las posiciones presenté plan A y B.

—¿No tenés ese temor de que los posibles refuerzos no elijan venir a Bahía por cómo terminó y cómo está Olimpo hoy?

—No. Los futbolistas se llaman entre ellos y, más allá de la desgracia deportiva y del golpe que significó el descenso, en Olimpo no hubo situaciones para que los de afuera lo puedan llegar a desprestigiar. El plantel cobró marzo, y no sé si otros clubes le han pagado ese mes a sus jugadores.

“La situación está fea, hay entidades que se encuentran igual o peor que Olimpo, y te lo digo porque hablo constantemente con amigos, conocidos y allegados con relación en distintos clubes. Están todos igual, nadie puede traer a nadie; no hay movimiento de mercado. El fútbol está muy parado, y va a seguir parado porque ahora se viene la Copa América”.

—¿Le pediste a la dirigencia que hagan todo lo posible para retener a Gallegos y De Iriondo?

—Sí, pero viste como es esto. Volvieron a Unión y se ilusionan con jugar en Primera, pero no pierdo la esperanza de que arreglen otra vez con Olimpo.

“El presidente está con todas las pilas y tengo fe de que vamos a poder armar lo que queremos”.