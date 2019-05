Schwartzman venció al japonés Nishikori y alcanzó su primera semifinal de Masters 1000

Gran victoria registró hoy el tenista argentino Diego Schwartzman (24°) en el Foro Itálico de Roma (Italia), actuación que le valió su primera semifinal en un torneo de categoría Masters 1000.

Peque, de intermitente comienzo de temporada, logró una de sus mejores actuaciones en mucho tiempo tras derrotar al japonés Kei Nishikori (6°), por 6-4 y 6-2, en una hora y 25 minutos de juego.

Se trató del primer triunfo del bonaerense ante el jugador entrenado por el pringlense Dante Bottini, quien previamente lo había vencido en tres ocasiones: Buenos Aires y Madrid 2017 y US Open 2018.

