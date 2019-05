Gay reconoció que la gestión económica de Cambiemos "no fue lo que se esperaba" pero la diferenció del kirchnerismo

El intendente Héctor Gay brindó esta tarde una entrevista radial en la que reconoció que "la propuesta de Cambiemos, desde el punto de vista económico, no fue lo que se esperaba", aunque lo diferenció del kirchnerismo al referirse a un posible cruce entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner en las elecciones de octubre.

"La gente va a tener que elegir entre 2 modelos, que son bien diferentes, de distintos puntos de vista", explicó Gay, sin dudar de que el cruce se va a dar entre Macri y Cristina porque "las otras candidaturas están muy lejos en la intención de la gente".

"Hay 2 partes del modelo de Macri: una parte claramente exitosa, la de garantizar la independencia de los poderes, la institucionalidad, la lucha contra el narcotráfico, la libertad de expresión; son aspectos en los que se avanzó muchísimo. Y otro, el tema económico, en donde evidentemente no tuvo los resultados esperados, no se logró domar la inflación, no se logró mejorar el índice de pobreza y hoy estamos con un estado de vulnerabilidad como el que había en 2015".

En ese sentido, Gay remarcó que el modelo kirchnerista "sabemos efectivamente lo que es y que va en la misma dirección de lo que fue": "Uno escucha las últimas declaraciones apoyando a régimen de Venezuela, estas últimas manifestaciones respecto de la Justicia, las declaraciones de Guillermo Moreno diciendo 'muchachos, si van a robar háganlo con criterio'. Eso es lo que se representa".

Su gestión y su lista

Sobre su propia gestión, Gay evitó puntuarla del 1 al 10, ya que "estoy muy conforme en muchas cosas y en otras, no y siempre hay desafíos nuevos". Sin embargo, destacó que "se ha hecho la mayor inversión en la historia de Bahía en materia de seguridad y claramente hoy la inseguridad no es el tema central de la ciudad como lo era hace unos años".

Con respecto a la conformación de la lista de concejales locales, Gay explicó que "seguramente habrá cambios porque si hay algún concejal radical o de la Coalición Cívica en la lista, ya seguramente los 6 que terminan su mandato no van a renovar, por lo menos en los primeros lugares".

En ese sentido, agregó que "hay otro elemento novedoso respecto del 2015, que es el cupo [de paridad de género] que también obliga a reposicionamientos, porque tiene que haber uno y uno, hombre y mujer".

Al respecto, adelantó que "la conducción del radicalismo quiere una lista de consenso y me parece lo más razonable".

Visitas de Vidal

Por último, el intendente contó que se reunió con la gobernadora María Eugenia Vidal y adelantó que probablemente visite Bahía Blanca 2 veces en los próximos meses: "Tiene toda la intención de venir a la inauguración del Dow Center, que lo más probable es que sea el 23 de julio, y también es posible que venga para la inauguración de la planta de ABSA en [Ingeniero] White, en junio". (La Nueva. y LU2)