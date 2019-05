Nacho Fernández: "¿A quién no le gustaría ser el socio de Messi?"

Ignacio Fernández, uno de los seis jugadores de River que figura en la lista de la pre-selección argentina, aseguró hoy que está "orgulloso de estar" y que le encantaría ser el socio de Lionel Messi.

"¿A quién no le gustaría ser el socio de Messi? Pero creo que la Selección tiene muchísimos grandes jugadores de muy buen pie que pueden ser también el socio de Messi. Estoy orgulloso de estar en el pre-seleccionado, me pone muy contento y después si no toca estar entre los 23 hay que apoyar desde afuera", declaró Nacho Fernández en rueda de prensa.

El volante comentó que "no me imaginaba el llamado, me sorprendió al enterarme por los medios esta vez y creo que se produce porque estoy en mi mejor momento físico y eso ayuda mucho en el rendimiento del juego. Además, ayuda jugar en un equipo como River, con grandes jugadores".

River, eliminado de la Copa de la Superliga, viajará el lunes por la tarde a la ciudad de Curitiba, Brasil, donde el miércoles a las 21 disputará la final de ida de la Recopa frente a Atlético Paranaense.

Fernández sostuvo que "estamos enfocados en la final que va a ser muy dura y lo sabemos. Ya quedó atrás lo de martes ante Atlético Tucumán que nos dejó un sabor amargo porque hicimos todo para pasar y se jugó un gran partido, pero ellos nos hicieron un gol y pasaron. Así son las reglas del juego".

Con respecto a la final de la Recopa, Nacho Fernández manifestó que "aún no analizamos el rival. Seguro el entrenador (Marcelo Gallardo) planeará la mejor estrategia. Sabemos que juega bien y que le gusta atacar. Va a ser una linda final y ojalá podamos lograr el objetivo".

Por su parte, Lucas Pratto, que conoce más al rival por su pasado en el fútbol brasileño, expresó que "vamos a jugar con un rival que juega un fútbol moderno, que tiene buen pie y que sale a atacar en todas las canchas. Vi varios partidos de Paranaense y será difícil, pero nosotros estamos bien y vamos a hacer nuestro juego".

River ya obtuvo este trofeo en la edición del 2015 al ganarle a San Lorenzo la final por un doble 1-0 y repitió en 2016 ante Independiente Santa Fe de Bogotá, luego de empatar 0-0 de visitante y ganar 2-1 en el Monumental. (Télam)