Lewis Hamilton y una dedicatoria muy especial tras su victoria en España

La victoria más importante del fin de semana para el británico Lewis Hamilton, probablemente no se haya tratado del Gran Premio de España de Fórmula 1 disputado en la víspera en el circuito de Montmeló.

El inglés no solo fue noticia por acreditarse su tercer éxito de la temporada. En lo extradeportivo, el campeón del mundo causó furor luego de un bondadoso y humano gesto hacia quien, según el propio piloto, fue su motivación para triunfar en la competencia.

Se trata del pequeño Harry Shaw, de tan solo 5 años, víctima de Sarcoma de Ewing, una enfermedad muy grave (un tumor maligno) que afecta a los huesos. Previo a la carrera, el propio Hamilton compartió un mensaje de agradecimiento hacia él en su cuenta de Instagram, luego de que Harry le hiciera llegar un vídeo pidiéndole que ganara.

“Harry, no sabes cuánto significa este mensaje para mí, colega. Muchísimas gracias, tú eres mi inspiración hoy, Harry. Intentaré que te sientas orgulloso. Eres un chico muy fuerte. Me encantaría ser tan fuerte como tú, y me gustaría que el mundo viera todo lo fuerte que eres y pedir que te envíen sus mejores deseos y oraciones en este momento tan duro. Te envío todo mi amor, Harry. Que Dios te bendiga. Tu amigo, Lewis", escribió el piloto de Mercedes.

Esta mañana, exactamente 24 horas después de vencer en Montmeló, Hamilton y Mercedes decidieron enviarle a Harry el trofeo de victoria, los guantes que usó Lewis en la carrera y una réplica del Mercedes W10 campeón del mundo.