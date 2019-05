Ricardo Alfonso, el maestro del Ballet del Sur, responde fiel a su estilo

Franco Pignol / fpignol@lanueva.com

Ricardo Alfonso está feliz por la tarea que viene cumpliendo hace 9 años como director del Ballet del Sur, coronada con el mérito de haber sido seleccionado como una de las cinco compañías más importantes del país durante la última década, por los Premios Kónex.

"Me llena el alma, estoy feliz por el Ballet y por mi", sostiene el maestro Alfonso.

Sin embargo, fiel a su estilo, no esquiva a ninguna pregunta a la hora de hablar de la situación de los OAS y del cierre del Teatro Municipal.

Antes vale aclarar que anoche se presentaron en el Teatro Gran Plaza y que repetirán hoy a las 21 y continuarán mañana a las 20. Todo en Alsina 170, con entradas a 300 pesos.

Están presentando tres obras de diferentes estilos: "Entre azul y verdi" (música de Verdi y coreografía de Alfonso); "Concierto" (Vivaldi y Alfonso); "Suite de Raymonda" (Glazunov y Zuñiga sobre Petipa).

"Neoclasicismo, Contemporáneo y el más puro Clásico en un mismo programa... ¡para todos los gustos!", aclaró Ricardo Alfonso.

A todo esto se le suma que son las funciones finales de Gabriela Noia.

"Ha sido una de las figuras más destacadas de su generación, habiendo sido protagonista de innumerables ballets entre los cuales se encuentran "Giselle", "Don Quijote", "Lago de los Cisnes o Gayane"... solo para mencionar algunos", recuerda Alfonso.

Directo, fiel a su estilo

—¿Cuál es tu opinión ante la situación general que están viviendo los Organismos Artísticos del Sur?

—Están en un momento difícil por varias circunstancias sobre todo históricas que han provocado que muchas urgencias estén en una especie de embudo a la espera de solucionarse y en un momento difícil de la Provincia. No significa eso el abandono ni mucho menos el "vaciamiento" que se menciona por ahí. Es lógico que se tenga miedo, pero en un punto hay que tener confianza cuando hay claras señales que de que hay una intencionalidad explícita de mejorar las cosas: los únicos concursos a nivel provincial que se autorizaron fueron los nuestros, por ejemplo. Lo más fácil para quien quiere vaciar es directamente fomentar las jubilaciones y no hacer concursos para cubrir las vacantes que se generan y así ir cerrando paulatinamente el organismo... eso no ha pasado con nosotros, claramente; si a eso le sumamos que esta gestión fue la que concretó designaciones de personal a planta postergadas muchos años por la gestión anterior y que está acelerando notablemente los plazos administrativos para las nuevas designaciones de personal no nos queda más que reconocer que hay un interés genuino en solucionar los problemas. Otro punto importante fue el tener que conseguir recursos para alquilar el Gran Plaza y enfrentar las reformas que se generaron por el cierre del teatro Municipal...esos recursos que no estaban presupuestados hubo que sacarlos de otras dependencias...que no han de estar muy felices por cierto. Esa es una señal muy importante de apoyo a los OAS. Lo que falta se evalúa siempre a partir de tener conciencia...y agradecimiento de lo que se tiene, con optimismo.

—¿En qué modificó al Ballet del Sur el cierre del Teatro Municipal?

—Este año ha sido atípico por el sorpresivo cierre del teatro, los que nos obligo a replantear el repertorio que habíamos previsto ya que cambiaron las condiciones: la ausencia de parrilla por ejemplo nos impide por el momento utilizar un gran despliegue escenográfico como estamos acostumbrados.

"Siempre es un trastorno un cambio tan radical...pero en este caso es necesario y apelo al sentido común y responsabilidad de las autoridades para que las reparaciones se hagan en su totalidad y a la brevedad posible para poder volver al trabajar en nuestro amado Teatro Municipal. La seguridad ante todo. Nuestro aporte es, a pesar del trastorno que nos provocó, continuar nuestra tarea con el espíritu en alto y enfrentando las dificultades con la entereza y valentía que caracteriza a la compañía.

"Estaremos firmes trabajando esperando ansiosos el momento de volver al teatro pero felices y agradecidos de no haber sido olvidados ya que se hizo de parte del Ministerio una importante inversión para poder realizar nuestras funciones en el Gran Plaza que incluye, además, la ampliación del escenario agregando un piso flotante y la mejora del salón de ensayos que alquilamos en el Gimnasio UNO, que, de ser sala alternativa pasó a ser permanente por el momento,siendo necesario el acondicionamiento del piso y mejorar la flexibilidad".

Lo que viene en el Ballet del Sur

Luego de este fin de semana, el Ballet tiene en mente funciones en el Gran Plaza de la "Suite de La Fille Mal Gardée" y funciones nocturnas de un programa que incluirá "Estrofas al Viento" y "Retrato in Memoriam: Edith Piaf", más otra obra, que seleccionarán junto al nuevo maestro ensayador Luis Miguel Zúñiga, quien se incorporó como maestro de clase y ensayista. Eso es sólo el comienzo. Hay mucho más.

"Posteriormente tenemos mas funciones en el Gran Plaza, una gira a Punta Alta y varias invitaciones al Ballet del Sur que estamos gestionando. Por octubre nuevas funciones y en diciembre el cierre anual. Las obras estamos evaluando cuales son las mas adecuadas para el nuevo espacio", reveló Alfonso.