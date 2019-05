Al ritmo de Valtteri Bottas, la Fórmula 1 entrenó en el circuito de Montmeló

Dominio absoluto del finés Valtteri Bottas (Mercedes) en la jornada de ensayos libres del Gran Premio de España de Fórmula 1, quinta cita del año con disputa en Montmeló, donde en febrero pasado se llevó a cabo la pretemporada.

El dos veces ganador de la temporada (triunfó en Australia y Azerbaiyán), demostró una vez más su buen presente conductivo al dominar las dos tandas de entrenamientos cronometradas, empleando en su mejor vuelta lanzada 1m 17s 284.

Con ese registro, el actual líder del certamen superó por apenas 49 milésimas a su coequiper, el inglés Lewis Hamilton (Mercedes), y por 301/1000 al monegasco Charles Leclerc (Ferrari), segundo y tercero, respectivamente.

