En el día del trabajador, San Francisco se puso el ‘overol’ y se ilusiona con un lugar en los Playoffs

En el adelantado de la fecha 8, San Francisco hizo los deberes y derrotó por 1 a 0 a Sansinena en el Gustavo Novoa. Patricio Lopez, a los 15 del segundo tiempo, convirtió el único tanto del partido.

El ‘Santo’ debió jugar la última media hora con un hombre menos, debido a la expulsión de René González por doble amonestación.

Ahora, los de Villa Italia quedaron a un punto del último puesto de clasificación a los Playoffs. En tanto, los de Cerri siguen ubicados en el fondo de la tabla sin haber sumado unidades.

LAS CLAVES

El oportunismo de San Francisco. En un partido de escasísimo vuelo futbolístico, el local aprovechó una de las pocas situaciones que tuvo. Con un hombre menos, el técnico metió mano, acomodó el dibujo y aguantó el resultado ante un equipo que no hizo sentir la diferencia numérica. Sansinena cayó en la telaraña defensiva y le facilitó la tarea al equipo vencedor. Costó ver una jugada elaborada, e incluso, que alguno de los dos logre enhebrar tres o cuatro pases seguidos.

EL GOL

El 1 a 0. Ibarra intentó, como toda la tarde, meter la pelota al área en un lateral a favor. Haure despejó corto con la cabeza y la pelota le quedó a Patricio López en la medialuna, que sacó un zurdazo cruzado e imposible a pesar de la estirada del arquerito Álvarez.

LA SALVADA

Fabián Sandoval le ahogó el grito de gol a Cornou sobre la línea, en una barrida memorable. Previamente, Sieben estrelló un tiro en el palo. A falta de 4 minutos, pudo haber significado el empate del ‘Tripero’.

LAS FIGURAS

Fabián Sandoval. Entiende a la perfección su labor dentro del campo de juego. Sobra unos cuantos metros y aprovecha su virtud tiempista para llegar a los cruces. A pesar de abusar del pelotazo en varias ocasiones de forma innecesaria, se va transformando en un pilar para San Francisco. Salvó un gol hecho.

Stéfano Merigo. El único jugador que intentó poner la pelota bajo la suela y buscar algún pase corto, dejando como último recurso la posibilidad de dividir. Por falta de movilidad de los compañeros, se terminó contagiando del juego desprolijo. Tiene condiciones.

LA TERNA

Sebastián Navarro tuvo un correcto partido. Amonestó a Gandolfo por simular un penal y las dos tarjetas a González estuvieron bien sacadas. El juego no tuvo tanta fricción, lo cual favoreció al principal, que no necesitó ser protagonista del trámite. Los líneas, Lucas González y Brian Romero, no tuvieron trabajo.

San Francisco 1

Cingolani 6

Rivera 6

SANDOVAL 6

Olate 5

P.Lopez 6

Lucero © 6

G.Ferreyra 5

R.González 4

Ibarra 5

Castiglioni 5

F.Vallejos 5

Dt: D.Graff

Sansinena 0

S.Alvarez 5

Semper 5

Malmoria 5

Lucanera © 6

Haure 5

N.Alonso 5

Merigo 6

Campos 5

Gandolfo 5

E.Martín 5

Culler 6

Dt: B.Paolella

GOLES. P.Lopez (SF), a los 60m.

INCIDENCIAS. A los 62m. fue expulsado R.Gonzalez (SF)

CAMBIOS. 63m. Seles (5) por F.Vallejos. 73m. L.Vallejos (5) por Castiglioni. 83m. Guagliardo por Ibarra, en San Francisco; 66m. Cornou (6) por Haure. 73m. Cesarone (5) por Campos. 76m. Sieben (5) por Alonso, en Sansinena.

ÁRBITRO. Sebastián Navarro (7)

TERCERA JUVENIL. 1-1.

CANCHA: San Francisco (8)