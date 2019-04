Triunfo ante Nueva Zelanda y 5º puesto para Pumas 7s

El seleccionado argentino de rugby, modalidad juego reducido, concluyó en el quinto lugar del Seven de Hong Kong.

En otra etapa del Circuito Mundial el combinado albiceleste le ganó esa final de posicionamiento nada menos que a Nueva Zelanda por 21 a 14.

Desde esta etapa Pumas 7s comenzó a ser capitaneada por el bahiense Santiago Alvarez Fourcade, uno de los jugadores más experimentados del equipo.

Mirá el compacto de lo que fue el torneo de Hong Kong, que por quinto año consecutivo quedó en manos de Fiji:

Highlights: Check out all the action from an incredible #HK7s as @fijirugby won their fifth consecutive Hong Kong Sevens title #HK7s#DHLRugby pic.twitter.com/LexhGtUfZ8