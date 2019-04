Guido Pella, de paso por la ciudad: "Me produce mucha felicidad estar en Bahía"

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

Siempre será un buen momento para regresar a las raíces, estar junto a la familia y recargar energías; más aún, ante acontecimientos especiales que generen una razón extra para hacerlo...

Si bien los tiempos apremian y la agenda de compromisos deportivos colapsa, el bahiense Guido Pella no podía faltar en una jornada tan particular: el quinto aniversario de vida de la Academia Pella Tenis, comandada por su padre Carlos.

Por supuesto, tampoco faltó oportunidad para que el tenista zurdo, actualmente ubicado en el puesto N° 34 del ranking ATP (hace un par de semanas alcanzó el 32° lugar, su mejor marca), se explaye sobre su óptimo presente en el circuito.

“Hacía mucho tiempo que no venía, desde enero que tenía la posibilidad de hacerlo pero no se daba. Me produce mucha felicidad estar en Bahía y recibir todo el cariño de la gente. Justo pude venir en esta ocasión, en el aniversario de la Academia, que, por suerte, tiene cada vez más chicos”, expresó Guido, quien el martes emprende viaje rumbo a Montecarlo.

“Siempre digo que hay que intentar tener buenos resultados. Ahora hay que intentar mantenerlos, aunque sé que no es fácil. Jugué 9 torneos, gané uno, hice final y semifinales en 3 de ellos, y eso me permite tener una continuidad que no conseguí nunca antes”, agregó sobre su presente.

La siguiente participación del jugador bahiense en el calendario ATP se producirá el próximo 14 de este mes, en el Principado de Mónaco, cuando afronte el tercer Masters 1000 de la temporada; el primero sobre polvo de ladrillo.

Dicha gira además incluirá, entre otros torneos, los Masters 1000 de Madrid y Roma, y Roland Garros, el segundo Grand Slam del año.