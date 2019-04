Agónico triunfo de Jaguares en Sudáfrica

La euforia de Pablo Matera tras conseguir el primer try de Jaguares. Foto: prensa Jaguares.

Con dos tries del tucumano Domingo Miotti en los últimos 7m del partido, Jaguares volvió hoy al triunfo en el Súper Rugby.

Derrotó a Bulls 22 a 20 en el estadio Loftus Versfeld, en Pretoria.

El equipo argentino, con bajas importantes, no tuvo un buen partido. Cometió numerosos penales y entró a los últimos 10m diez puntos abajo.

Comenzó 9-0 abajo producto de tres infracciones, pero descontó con try de Pablo Matera para ir al descanso 9-7.

Por la misma vía de los penales, Bulls se alejó 20-10 a los 60m. Pero en adelante, Jaguares tomó la iniciativa y volcó el peso del encuentro en campo sudafricano, hasta que el ingreso de Miotti a los 71m decidió el partido. Al mismo tiempo, el local sufrió amarillas y terminó jugando con 13 a escasos minutos del final.

Con este resultado, el equipo dirigido por Gonzalo Quesada sumó el tercer triunfo en la Conferencia Sudáfrica, en la que se ubica 4to. con 14 puntos.

El próximo de Jaguares será el sábado 13 ante Sharks.