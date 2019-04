Video: Ruggeri entrevistó a Centurión y le dio consejos de padre

El exfutbolista Oscar Ruggeri entrevistó al jugador Ricardo Centurión en el programa 90 Minutos que se emite por Fox Sports y le dio consejos de padre.

Centurión tuvo un comienzo de año complicado en Racing: tuvo un cruce con el DT Eduardo Coudet en el partido ante River y terminó alejado del plantel profesional.

"Pasaron un montón de cosas y es una lástima porque como jugador sos muy bueno, tenés unas condiciones bárbaras", le dijo Ruggeri al futbolista, que está en tratamiento psicológico.

Luego, le pidió "ser profesional siempre" y le dijo que le gustaría verlo en la Selección.

"Me encantaría verte en Ezeiza jugando al fútbol porque tenés todas las condiciones para jugar en la Selección. Yo jugué muchísimo en la Selección y no tenía las condiciones que tenés vos. No te das cuenta y después cuando llegás a los 35 o 40 decís 'qué boludo, hice esto mal'. Vos te tenés que ir a dormir temprano a la noche. Cuidá tu físico", le aconsejó.

"A LA NOCHE NO TENGO SUEÑO, TENGO GANAS DE SALIR A TOMAR ALGO"#90MinutosFOX | La sinceridad de Ricardo Centurión en su diálogo con Oscar Ruggeri.



Descarga la APP! https://t.co/T5cuSvu2EI pic.twitter.com/0zAbef6uV5 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 5 de abril de 2019

"A la noche no tengo sueño, tengo ganas de tomar algo", fue la respuesta de Centurión.

Y Ruggeri redobló la apuesta: "Está mal eso porque sos jugador profesional. No me podés contestar eso: tomate una pastilla hasta que te acostumbrás [...] Quiero que seas profesional porque es una lástima que nos perdamos un jugador como vos".

"Mi mamá me dice lo mismo. Mi abuela, todos... pero la decisión es de uno", le dijo el jugador.

EL DESEO DE RUGGERI PARA CENTURIÓN#90MinutosFOX | Las palabras del Cabezón para el futbolista de Racing.



Descarga la APP! https://t.co/T5cuSvu2EI pic.twitter.com/j3hReTN3jO — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 5 de abril de 2019

"Me da bronca porque no te das cuenta de la calidad que tenés... No te pierdas de jugar un Mundial, se para el mundo, no se compara con nada", le explicó Ruggeri.

Y luego le pidió: "Quiero que a las 9 de la noche cenes y que te acuestes a las doce, doce y media, una... No te estoy pidiendo una locura, normal. Y que a la mañana te levantes temprano y vayas a entrenar".

El exjugador le dijo que "se puede salir igual", solo hay que aprender a diferenciar cuándo se puede y cuándo no: "Cuando logres eso, vas a jugar en la Selección", le aseguró.

Por último le dijo: "Tomate algo con tu mamá y acostate con tu mamá, hasta que te acostumbres. [...] Vas a ver la felicidad que le das".

"Te escuché atentamente y lo tomo al consejo", le respondió finalmente Centurión.