Vóleibol: se juega la tercera fecha del Torneo Apertura

Entre hoy y mañana se disputará la tercera fecha del torneo Apertura 2019, que organiza la Asociación Bahiense de Vóleibol.

Hoy, en mayores femenino, desde las 19.30, la UNS, que anoche cayó ante Liniers por 3-2 (parciales de 11-25, 25-23, 22-25, 25-19 y 15-12), recibirá al campeón defensor y ahora único invicto Olimpo.

Así quedó la tabla: 1) Liniers, 5 puntos; 2) UNS, 4; 3) Olimpo y Tiro, 3 puntos y 5) Villa Mitre, sin unidades.

En tanto, en mayores masculino, hoy a partir de las 20.30, Olimpo será anfitrión de Tiro Federal A.

Mañana, desde las 17.30, cruzarán la UNS y Universitario A, en cancha de Liniers.

Así está la tabla: 1) Liniers, 6 puntos; 2) Universitario A, 5; 3) Olimpo , 4; 4) Tiro Federal A, 2; 5) Tiro Federal B, 1 y 6) Universitario B y UNS, sin unidades.

Esta será toda la actividad del fin de semana:

*Hoy en Olimpo (cancha 1): a las 12.30, Olimpo A-Liniers (Sub 16 promocional femenino); a las 14, Villa Mitre-Olimpo (Sub 15 femenino); a las 16.45, Olimpo B-Liniers (Sub 16 promocional femenino) y a las 17.30, Olimpo-Universitario (Sub 17 femenino).

*Hoy en Olimpo (cancha 2): a las 13, Liniers-Universitario (Sub 19 masculino); a las 14, Espora-Olimpo (Sub 19 masculino); a las 15, Villa Mitre-Tiro Federal(Sub 19 masculino); a las 16, Liniers-Olimpo (Sub 19 masculino); a las 17, Espora-Villa Mitre (Sub 19 masculino) y a las 18, Tiro Federal-Universitario (Sub 19 masculino).

*Mañana en Liniers: a las 14, Universitario-Olimpo A (Sub 19 femenino).

Maxi Voley Femenino

Entre hoy y mañana se disputará otra fecha del torneo de Maxi Voley femenino. Esta será la programación:

*Hoy en la UNS: a las 14, UNS-La Armonía (Libre); a las 15.15, Camelias-La Armonía (Maxi); a las 17.30, Sansinena-Libertad (Maxi) y a las 18.30, Tiro Federal-Sansinena (Libre).

*Mañana en Universitario: a las 9.45, Universitario-Puerto Belgrano (Libre); a las 11, Universitario-Olimpo (Maxi); a las 12, Fortín Club de Pedro Luro-Libertad (Libre); a las 13.15, Pun-Ba-Estudiantes (Libre); a las 14.15, Fortín Club-Estrella (Libre); a las 16.30, Pun-Ba-Estrella (Maxi); a las 17.45, Sansinena-Tiro Federal (Maxi) y a las 19, Camelias-Libertad (Maxi).