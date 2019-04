La bombera de Darregueira que sigue cosechando distinciones

Por estos días, Belén Hernández no para de recibir buenas noticias y de cosechar el fruto de todo lo que sembró en estos años de labor como bombera voluntaria.

El Concejo Deliberante de Puan acaba de nombrarla Ciudadana Ilustre, por unanimidad.

Días atrás la joven ya había sido reconocida por el Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires.

"El reconocimiento del Senado me lo entregaron en el cuartel y ya me nombraron Ciudadana Ilustre pero aún no recibí el reconocimiento", dijo muy contenta y ala vez sorprendida por la repercusión que tuvo su trabajo en estos ámbitos.

Ella integró la primera camada de mujeres que ingresó al cuartel de Darregueira, junto con otras 10 chicas, la mayoría compañeras de colegio.

En aquella época, no había mujeres en el cuartel, y ni siquiera se había abierto una inscripción. Las chicas fueron por inquietud propia. Los bomberos no contaban siquiera con vestuario para mujeres.

Del grupo, solo tres se convirtieron en bomberas y, en la actualidad, Belén, de 32 años, es la única bombera activa del cuartel.

No solo se quedó sino que se convirtió en un eslabón indispensable por su continua capacitación y compromiso con el Cuerpo Activo.

Hoy es subencargada del departamento de socorrismo de la Escuela de Capacitación de la Federación Centro Sur, secretaria del departamento de socorrismo de la Academia Nacional de Bomberos Voluntarios e instructora en la escuela federativa. Además colabora con el departamento de Rescate Vehicular.

"Esta vecina de la localidad de Darregueira que ya fue distinguida por la Provincia es una pionera en todo lo que es la incursión de la mujer dentro del Cuerpo de Bomberos, un ambiente mayoritariamente de hombres", expresó la edil Ángeles Viñao (Cambiemos).

"Es impresionante lo que logró en su carrera a fuerza de estudio y sacrificio. Queremos reconocerla porque es meritorio el trabajo que viene haciendo" manifestó la concejal.

En estos años su formación fue constante y demostró tener un compromiso esencial para este tipo de trabajos voluntarios.

Por su parte, a través de un proyecto del senador Horacio López, el Senado bonaerense también manifestó su beneplácito por la Distinción de Honor de Embajadora de la Política de Género con acento en la igualdad de oportunidades y de trato en el Sistema Provincial y Nacional de Bomberos Voluntarios.

“El cuartel era mi segunda casa, era un lugar de pasada obligada. Colaboraba en lo que podía y siempre me sentí incorporada”, dijo.

“Jamás me sentí discriminada por ser mujer y no puedo decir que algo me haya limitado. Las capacitaciones me abrieron las puertas y siempre tuve apoyo y confianza”, dijo.

En el cuartel hay dos aspirantes a Bomberas. En la Escuela de Cadetes hay muchas chicas anotadas y algunas están a un año de pasar a ser aspirantes.