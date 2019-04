La victoria que ni Altense todavía puede creer...

"No sé qué pasó que en los últimos cinco minutos, nos pusimos a jugar y nos llevamos el triunfo pero no creo que sea merecido".

La frase corresponde a Ezequiel Pordomingo, base de Altense, que anoche venció como visitante a Barracas Central, por 89 a 88, por la sexta fecha del básquetbol local de segunda división.

Mirá todos los resultados, las posiciones y la próxima fecha

El historial de Barracas, con apenas un par de victorias en toda la temporada pasada y ninguna en lo que va de 2019, alimenta de ansiedad a los del Bosque cada vez que están cerca. Y ayer, tras liderar (casi) toda la noche, verdaderamente lo estuvieron...

Tras un primer cuarto apagado y equilibrado, el local encontró en el ingreso de Federico Vilouta una alternativa a lo ofrecido por Frisón en ofensiva y comenzó a dominar.

Luego, fue Astradas el que mostró sus dotes de tirador (cuatro triples en fila) para que el dueño de casa tome diez tantos de luz (49-39) antes de pasar por los vestuarios.

"Más allá del resultado, estamos fastidiados. No jugamos bien. No venimos jugando bien hace varios partidos. A veces se hace difícil, uno se va de partido, como nos fuimos, es verdad... Es la lógica del básquet, sin defender no podés jugar. Defendimos cuatro o cinco bolas y terminamos llevándonos un partido que no hicimos mucho para ganarlo. Nos hicieron 88 puntos, casi 90, una locura, así que no estoy conforme", añadió Pordomingo.

En la misma sintonía y ante un Altense desconectado, Menéndez se sumó al repertorio y Barracas alcanzó a liderar 76-61 a 1m40 del 3C.

Más aún, la ventaja "real" se estiró hasta los últimos 4m, cuando el equipo de Labrocca comandaba 86-73.

Sin embargo, todo lo que fluyó en el tiempo anterior fue cuesta arriba desde allí: Astradas no encontró espacios, a Vilouta lo cercaron y Altense no permitió dobles oportunidades.

Así, de atrás para adelante, la visita le dio la oportunidad de brillar a Pordomingo, quien corriendo la cancha o en penetración colocó a los puntaltenses arriba con apenas 18s por jugar (88-89).

La última fue del dueño de casa, pero lo diseñado por Labrocca no salió y Vilouta se vio obligado a forzar un lanzamiento corto que pegó en el aro y salió.

"Hay puntos que son contra rivales directos y no se te pueden escapar. Otros partidos como contra Bahía Basket o El Nacional, que (son equipos que) están un paso más arriba, un nivel más arriba, se puede escapar. Pero estos partidos donde no hay diferencia de jerarquía tenés que venir con los dientes apretados porque pasa como hoy y te lo ganan", reconoció el conductor.

Esta es la síntesis del partido

Barracas Central (88): Emiliano Menéndez 8, Agustín Astradas 26, Ezequiel Zani 2, Milton Ruesga 0, Ignacio Frisón 14 (FI); Federico Vilouta 27, Federico Scarpaci 5, Nicolás Fernández 6 y Santiago Martínez 0. DT: Giuliano Labrocca.

Altense (89): Ezequiel Pordomingo 20, Sebastián Ranieri 9, Hernán Rava 13, Marcos Polchi 19, Gustavo Lan 13 (FI); Emiliano Waigel 2, Jeremías Goncálvez 7 y Federico González 6. DT: Matías Gebruers.

Cuartos: 19-20; 49-45 y 80-68.

Tiros libres: Barracas, 14-19 y Altense, 27-37.

Cinco faltas: Frisón y Zani (B).

Incidencias: fue descalificado Waigel (A).

Árbitros: Emanuel Sánchez, Mariano Enrique y Franco Berlato.

Estadio: El Bosque (Barracas).