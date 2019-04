Alfredo Dagna: “La situación es compleja, pero va a ser mucho más compleja aún”

“El dolor que siento es muy grande, y voy a hablar porque me lo pidió mi familia y todos los que fueron integrantes de mi Comisión Directiva. Lo hago ahora porque nunca quisimos entorpecer la labor y la gestión de la actual dirigencia. Al contrario, lo que siempre intentamos hacer fue colaborar”.

Así presentó, en conferencia de prensa, el ex presidente de Olimpo Alfredo Dagna “La Verdad”, un trabajo escrito y con imágenes de archivo PDF, donde cuenta y documenta lo que fue su gestión, entre 2011 y diciembre de 2017, al frente de la institución aurinegra.

“Me cansé de que me ensucien y me difamen sin sentido, ya estoy grande para soportar todo tipo de mentiras, agravios, injurias y maltrato por parte de Identidad Aurinegra. Acá está todo, lo pueden ver y analizar, como para que se terminen las suspicacias y el socio y el hincha sepa que, al momento de irnos del club, lo dejamos en situación óptima en todos los bancos, sin cheques rechazados y libre al crédito”.

Mientras pasaban las imágenes en pantalla gigante, en la sala multipropósito ubicada en el subsuelo del hotel Argos, Dagna fue explicando y aclarando ciertas cuestiones que sacó a la luz porque ya no las podía sostener.

Bajo el lema “Hay muchas maneras de decir la verdad: lo peor es decirla tarde”, las primeras placas fueron sobre lo que hizo la Comisión que él lideró, antes de entrar en detalle sobre los activos y pasivos de la institución.

Además de Dagna, también dijeron los suyos, ante preguntas de los periodistas presentes, el ex médico de la entidad, Ángel Tuma; el ex abogado del club, Luis Pascual Blanco, y el ex vicepresidente primero, Antonio Castaño.

El césped sintético

La Comisión actual dice que el césped sintético llegó a nuestra ciudad, pero Dagna fue tajante...

“Es la situación más frustrante que me tocó vivir como presidente. Después del subsidio que nos ofreció la Municipalidad de Bahía Blanca, hicimos un negocio con una empresa de Córdoba para traer una alfombra para fútbol 11. Le transferimos todo el dinero que teníamos, abonamos el 90 por ciento de la compra, pero el sintético jamás lo mandaron. Lamentablemente nos estafaron”, enfatizó Dagna.

“Le aclaré a la actual CD que me hacía cargo de rastrear que había sido lo que había pasado, que me ponía en campaña para que manden el césped sintético de alguna forma o que me devuelvan el dinero. La empresa desapareció del mapa, pero mediante cartas documento había que intentar algo. Para eso necesitás las firmas y el apoyo de la actual dirigencia, pero no hubo caso. Tres veces le pedí a Altieri ir hasta las últimas consecuencias con esta gente, intimarlos, embargarlos, meterlos presos, pero no tuve respuestas”.

“¿Qué hizo esta CD? Me echaron la culpa a mí cuando ellos saben perfectamente que la plata no se la quedo Dagna ni nadie de su Comisión. El dinero girado a la empresa 'Fue y Vino' (2.600.000 pesos) y la cantidad de cuotas, según consta en la factura correspondiente, todo está declarado en el balance que el presidente Mauro Altieri firmó. Más no puedo decir”.

“Es más, no voy a descansar hasta que el césped sintético no esté en Bahía. Además, ¿qué gano? El club gastó más de 2 millones de pesos en la preparación del suelo. Ahora digo todo lo que tengo para decir: esa alfombra, seguramente, quedó varada en la zona franca de Uruguay. Como la empresa fundió, tuvo problemas económicos, estafó a Olimpo. Pero ese percance hay que destrabarlo, buscarle la forma para que Olimpo tenga lo que adquirió. Faltaban saldar dos cuotas de 300.000 pesos cada una”.

“Esta CD aduce que llegó a Bahía. Nunca tuvieron la vocación de buscar la verdad. Tengo la consciencia tranquila porque estaba escrito”.

