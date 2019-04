La curiosa comparación de Ginóbili con el presente de Bahía Basket

Por Ricardo Sbrana - rsbrana@lanueva.com

El tiempo, los partidos, se van agotando. Bahía Basket sufrió anoche una nueva derrota en el tramo final de la fase regular y bajó al 17º lugar. Que es una zona, junto al 18º, de vacaciones anticipadas, de ver los playoffs por TV. Inclusive, si los resultados no llegan esa zona se transforma en un tobogán a los playoffs por la permanencia (19º-20º).

“No entendemos que para nosotros cada partido es la final del mundo. En los tres de visitante que perdimos, no tuvimos la actitud necesaria. Y después de perder esos tres por veinte, eso obviamente te daña la confianza. Te golpea. Y es difícil levantarse”, explicó Sebastián Ginóbili.

Anoche ante Obras el equipo bahiense trató de suplir con intensidad ese asunto de la confianza, lo mental que señala su entrenador. Pero no alcanzó ante uno de los elencos top del torneo (4º).

“Hoy hubo una gran energía, una gran intensidad. Intentamos jugar, pero no se levantan tres derrotas por veinte de un día para otro. Me parece que se notó. Todavía no lo entendemos. Pero bueno, yo lo tengo claro: para ganar un partido en esta etapa en la que todos se juegan muchísimas cosas, no hace falta sólo energía sino también buen juego. Y hoy (por anoche) no tuvimos ambas”, explicó Sepo.

Facundo Corvalán, ante Philip Locket.

Previo a esa gira de 3 juegos señalada por el DT, Bahía había conseguido un pico de rendimiento con 4 victorias en 6 juegos (tres adentro, los otros afuera). Y hubo expectativa por ver si el equipo alcanzaba a Olímpico y/o a Hispano. Como para acomodarse un poco mejor de cara a los playoffs campeonato.

“No llegamos a esta serie –de localías- en las mejores condiciones. Patrick (Sanders) viene de una lesión, se nos cayó Caio (Pacheco), se nos cayó (Facundo) Corvalán… Nos costó mucho jugar de visitante sin los dos bases. Hubo que dibujar a uno. Hay un montón de situaciones y excusas, pero nosotros tenemos que apuntar a jugar mejor al básquet. Y necesitamos de todos para jugar bien y que todos cumplan su rol a la perfección”, dijo Ginóbili.

En cuanto al partido de anoche, Obras jugó un partidazo. En ataque estacionado movió la pelota de manera muy aceitada y precisa, hubo pase extra y también un Diontae Dixon –ex Cincinatti en la NCAA y reclutado en el Showcase de Las Vegas organizado por la AdC- decisivo en el 3C.

Diontae Dixon desafía a Juan Cruz Marini.

“Hoy Dixon jugó muy bien, estuvo muy efectivo. No entendimos la regla que habíamos trabajado para él, para que soltara la pelota. Y bueno, nos hicieron pagar con una gran efectividad, porque tomaron muchos tiros a pie firme, que es lo que no queríamos. Tuvimos muchos errores, de pelotas divididas, rebotes ofensivos, pérdidas de balón, un montón… Ellos anotaron mucho de esas pérdidas”, explicó el DT sobre el juego del sábado.

A diferencia de otros momentos en el torneo, la agenda de esta racha de 5 partidos de local es más holgada. De hecho el próximo partido de Bahía Basket será el miércoles frente a Atenas.

“Tenemos que estar tranquilos. Mañana (por hoy) vamos a descansar y volver el lunes con otra energía. Sobre todo después de perder así, que cuesta y duele. Venir con otro espíritu, más positivo, de confiar más en el compañero”, concluyó.

Hoy juega Peñarol

Con la derrota del sábado Bahía Basket se emparejó con Peñarol, con quien tendría desventaja (-7) llegado el caso de un eventual desempate en las posiciones.

El marplatense jugará hoy uno de los cuatro partidos previstos para este domingo. Recibirá a Boca desde las 20.

Además, Libertad-Hispano Americano, Olímpico-Gimnasia de Comodoro Rivadavia y San Martín-Instituto.

Anoche, La Unión 55-Ferro 66 y Quimsa 54-San Lorenzo 62.

Playoffs confirmados

La Asociación de Clubes definió las fechas para los playoffs de octavos y cuartos de final:

Octavos (al mejor de 5 juegos)

Series: 2º-15º, 3º-14º, 6º-11º y 7º-10º jugarán el 15/5, 17/5, 20/5, 22/5 y 24/5.

Series: 1º-16º, 4º-13º, 5º-12º y 8º-9º jugarán el 16/5, 18/5, 21/5, 23/5 y 25/5.

Cuartos (al mejor de 5)

Ganadores de las series: 2º vs. 15º; 3º vs. 14º; 6º vs. 11º y 7º vs. 10º se enfrentarán 27/5, 29/5, 1/6, 3/6 y 5/6.

Ganadores de las series: 1º vs. 16º; 4º vs. 13º; 5º vs. 12º y 8º vs. 9º jugarán 28/5, 30/5, 2/6, 4/6 y 6/6.