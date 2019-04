"No me extrañaría que Macri salga tercero, hoy no le gana a nadie", dijo Acuña de la CGT

Carlos Acuña, uno de los triunviros de la CGT, minimizó hoy las posibilidades de que el presidente Mauricio Macri alcance la reelección al sostener que no le "extrañaría que salga tercera" en los próximos comicios, y al respecto puntualizó que en la actualidad "no le gana a nadie ni en las PASO ni en un balotaje".

"Los momentos que van a venir son peores, con más recesión. No me extrañaría que este hombre (por Macri) salga tercero. Macri no le gana a nadie en nada, ni en las PASO ni en un balotaje", subrayó en diálogo con Radio 10.

Consultado sobre a qué candidato apoyaría en las urnas, Acuña jugó al misterio pero aclaró que "su voto siempre es para el peronismo. En este marco, el jefe cegetista reclamó la unidad de las distintas vertientes del peronismo.

Consultado sobre el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, indicó que "tiene muchas condiciones para conducir al país pero tiene que haber una unidad".

Tampoco descartó un potencial respaldo al exministro de Economía Roberto Lavagna: "Está más allá del bien y del mal, tiene buenas intenciones y capacidad. Si no es presidente, puede aportar su conocimiento desde un gabinete".

En otro orden, Acuña descartó que la CGT esté impulsando un paro general en el corto plazo contra el Gobierno, como ya convocaron las dos CTA y el moyanismo para el 30 de abril.

"Con todo derecho cada sector tiene derecho a convocar al paro en el momento que crea conveniente, pero también hay que respetar a la CGT que está compuesta por la mayoría de los gremios de la Argentina y decide por mayoría cuáles son los pasos a seguir", se defendió a propósito de las críticas por una supuesta pasividad de la central que conduce.

En esta línea, dijo que el consejo directivo de la CGT considera que "hay que trabajar para la unidad" para "poder cambiar este Gobierno". La prioridad, en ese sentido, es que "haya acuerdo entre los partidos políticos con representación parlamentaria" y que en conjunto se diseñen las políticas de Estado que se aplicarían a partir del 10 de diciembre. (NA)