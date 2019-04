Golpeó a una mujer en un hotel alojamiento y ahora lo condenaron

Un albañil de 27 años, acusado de agredir violentamente a una mujer con la que venía manteniendo una relación no estable durante los últimos dos años, fue condenado a 9 meses de prisión en suspenso, es decir que no irá preso salvo que incumpla las reglas de conducta fijadas.

Se trata de Ezequiel Fernando Ponce, acusado de lesiones leves calificadas.

El incidente se produjo la mañana del 22 de diciembre pasado, en una de las habitaciones del hotel alojamiento Mesón Sur, ubicado en Fitz Roy 2151.

Al fallo, dictado por el juez en lo Correccional José Luis Ares, se llegó luego del acuerdo de juicio entre el fiscal Eduardo Quirós, el defensor Diego Morán Pujol y el propio acusado.

Además de la prisión de ejecución condicional, Ponce, durante 2 años, tendrá que fijar residencia, someterse al cuidado del Patronato de Liberados y a un tratamiento psicológico, además de tener prohibido volver a acercarse a la agredida.

A.P.V., la víctima, relató que la noche previa se encontró con Ponce en una cervecería de Ingeniero White y cuando ella se iba en un taxi él la interceptó, la agredió verbalmente y le pidió que fueran juntos a su casa.

“Vamos a mi casa, vamos a dormir juntos, vos no me podés dejar así”, le advirtió Ponce según el relato de la chica.

Como se negaba a ir a la casa del imputado, terminaron por “negociar” y se retiraron hacia el hotel. Creía que él, en estado de ebriedad, se iba a quedar dormido y ella iba a poder retirarse “tranquila”.

Sin embargo, cuando ingresaron en la habitación 19, comenzó una fuerte discusión.

"Ese gil que dice ser mi amigo"

Ponce le dijo: “Vos saliste ayer, sos una puta, dejás a tu nena para irte de joda, no tenés tiempo para mí” y cuando ella quiso darle una explicación, él volvió a arremeter: “Estás c... con ese gil que dice ser mi amigo, acá me tenés a mi puta, te traje el regalito de Papá Noel”.

Luego la tomó del cuello y los cabellos, la zamarreó y la empujó hacia la cama. Luego le aplicó un cabezazo en la frente y golpes de puño en la boca y la nariz.

El conserje del hotel escuchó los ruidos y llamó al 911. La policía irrumpió y detuvo a Ponce -estaba sentado en la cama-, mientras que A.P.V. fue atendida en un hospital porque estaba visiblemente golpeada.

El hombre ya había sido violento con la mujer porque del fallo surge que entre fines de 2017 y principios de 2018 se le había dictado una prohibición de acercamiento al domicilio de la víctima.