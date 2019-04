Diego Reinhold charló desde adentro del subte con La Nueva

Franco Pignol / fpignol@lanueva.com

Tenía que pagar unos impuestos antes de que cerrara el banco, por eso atendió el teléfono mientras viajaba en el subte. Diego Reinhold es un personaje.

“Estoy llegando re tarde”, cuenta.

—No sabés qué hacer con toda la plata que tenés en el banco.

—(risas) Noooo, nada que ver, tengo que pagar impuestos, me parece que no llego.

El próximo viernes 26 de abril se presentará con su “Comedy Show”, en el teatro Gran Plaza (Alsina 179). Las entradas las podés conseguir a través de www.ticketbahia.com

Desde el título Diego nos da a entender que nos vamos a reír mucho.

Las estaciones van pasando.

“Es un espectáculo que está muy lejos de una tragedia griega. Es un espectáculo para reírse, con monólogos en pantalla, mucha música, cosas cómicas, sin ningún tipo de pretensión ideológica. Quizás en alguna parte me agarra como un ataque, pero es muy gracioso. Es como un grandes éxitos, todo junto, para que la gente se divierta y la pase bien”.

—En este momento estás adentro de un subte ¿La gente te mira y te conoce o sos más bien anónimo?

—Pasa algo muy raro. La gente está como en otro plano. Es un comportamiento muy introspectivo del de todos los que estamos en el subte. Estamos bajo tierra. Mi estadística personal es que en el subte es muchísimo menor la expresividad de la gente.

—Qué difícil que es mirarse a los ojos.

—En el subte uno se mete adentro de un tubo y eso produce una aislación en la personalidad. Es raro, había que hacer una elaboración científica al respecto porque creo que ahí hay algo para estudiar.

—El subte sería como el inconsciente del ser humano. Algo muy curioso que no solemos prestarle atención. Vos tuviste una infancia brava ¿Cuánto de inconsciente hay en tus espectáculos?

—Se apodera de mi para hacer humor, pero además soy un inconsciente en mi vida, en muchas cosas. Creo que el inconsciente está dominando totalmente todo en mi vida. Me gusta desafiarme, ponerme pruebas, romper las estructuras propias, conocer los prejuicios, dejarlos y volverlos a agarrar. Todo lo que no me conviene hacer, voy y lo hago.

Dominados por dragones

—¿Qué opinás sobre la detención de Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres?

—Me siento muy frustrado. Me cuesta un poco todo así, viste. Es como que siento que estamos dominados por dragones.

—¿Cómo doblegás al sistema?

—Cuesta que la gente no haga caso y que reaccione. A veces parece que están dispuestos a arrodillarse.

—¿Nunca te hicieron sentir como un loco al expresar tus opiniones?

—Sí, todo el tiempo. Sobre todo cuando era chico. De más grande ya te empiezan a tratar como peligroso.

—¿Nunca te dio miedo ese prejuicio hacia vos?

—En realidad jamás pensé que el mundo iba a estar en las condiciones en las que está hoy, a mi edad. Pensaba que las cosas venían mejor, por eso estoy sorprendido. Hace 15 años me imaginaba un mundo distinto. Quizás es simplemente una especie de lucha que está teniendo la oscuridad porque está viendo que le están haciendo frente. La humanidad se está despertando, por eso la oscuridad se pone nerviosa. La verdad que estoy un poco frustrado porque creo que se está perdiendo la luz de la inteligencia, la capacidad de razonar.