Un hombre en sillas de ruedas intentó prenderse fuego frente a la Casa Blanca

Un hombre intentó hoy prenderse fuego frente a la Casa Blanca, pero algunos agentes del Servicio Secreto, el cuerpo encargado de proteger al presidente de Estados Unidos y a su familia, impidieron que lo hiciera.

El hecho fue frente a la reja que rodea la residencia presidencial en la zona norte de los jardines, junto a la Avenida Pennsylvania.

"El hombre fue trasladado a un hospital local con lo que parecen ser heridas que no suponen una amenaza para su vida", señaló el Servicio Secreto en un mensaje divulgado en las redes sociales pocos minutos después.

HAPPENING NOW: ⁦@SecretService⁩ just apprehended man who tried to set himself on fire outside ⁦@WhiteHouse⁩ agent tells us pic.twitter.com/GvPYEZ8Cnm