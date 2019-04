"Bahía es un lugar que nunca voy a olvidar", dijo el campeón del Abierto Norpatagónico

Por Federico De Marco / fdemarco@lanueva.com

El aficionado Mateo Fernández de Oliveira, uno de los jugadores con mayor proyección del país, inscribió su nombre en el listado de ganadores del Abierto Norpatagónico, tras consagrarse en la 38ª edición.

"Estoy muy contento, es un paso más en mi carrera. Es una alegría inmensa ganarle a los profesionales y a otros chicos que juegan muy bien también. Tengo que seguir por este camino", indicó el flamante campeón del torneo que se disputa en el Club de Golf Palihue.

Luego de superar con lo justo el corte clasificatorio (estuvo a 4 golpes de quedar eliminado), el oriundo de San Isidro, de apenas 19 años, mostró una gran mejoría en la tercera ronda, que le permitió llegar con chances al último día.

"Después de lo que pasó en los primeros dos días, la verdad que no imaginaba terminar así. Estaba lejos de los de arriba y, además, no estaba jugando bien. Sin embargo, el sábado fue un día más tranquilo, sin tanto viento y me fui soltando. Empecé a dejar la pelota cerca, a meter putts. Eso hizo que encarara el último día con más fe", contó.

Y en la cuarta vuelta, Fernández de Oliveira confirmó su levantada. El sanisidrense presentó la mejor tarjeta de toda la competencia (-7), que incluyó un águila en el último hoyo, y así conqusitó su primer título en un certamen de profesionales.

"La última ronda fue diferente porque no solo metí, sino que también reaccioné bien en los momentos malos. Venía de visitar la universidad a la que voy a ir a estudiar a partir de agosto (en Texas, Estados Unidos), por lo que no venía jugando mucho. Pero cuando entré más en ritmo, empecé a pegar mejor y me fui sintiendo cada vez más cómodo", señaló.

-¿En algún momento sentiste la presión de estar liderando el torneo?

-Se siente un poco la presión, pero intenté mantenerme en el plan que había ideado después del segundo día. Además, iba con un amigo, que me llevaba los palos, y se me hacía más distendido. Eso me ayudó mucho.

Fernández de Oliveira tiene aún mucho camino por recorrer y diferentes destinos por conocer en su naciente carrera. Aunque, desde ayer, el Club Palihue y Bahía Blanca ocupan un lugar especial en la vida deportiva del medallista en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.

"Bahían es un lugar que nunca voy a olvidar, y al que pienso volver en el futuro. Cuando termine de estudiar en la universidad (4 años) tengo pensado hacerme profesional, y ni voy a dudar en volver a Palihue no solo por haber ganado, sino también porque la paso muy bien cada vez que vengo. La cancha me va a traer muy buenos recuerdos siempre", cerró.

El dato

Mateo Fernández de Oliveira se convirtió en el segundo aficionado en conquistar el título del Abierto Norpatagónico. El primero en lograrlo fue Luciano Dodda, en el 2007.

Los campeones de la década

2010. Leandro Marelli (Casilda).

2011. Emilio Domínguez (San Luis).

2012. Ariel Cañete (Santa Teresita).

2013. Félix Córdoba (Pehuajó).

2014. Sebastián Saavedra (Coronel Pringles).

2015. Emilio Domínguez (San Luis).

2016. Sebastián Saavedra (Coronel Pringles).

2017. Maximiliano Godoy (Ranelagh).

2018. Leandro Marelli (Casilda).

2019. Mateo Fernández de Oliveira (San Isidro).