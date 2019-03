La reacción de Claudia Villafañe por los tres hijos de Maradona en Cuba

Claudia Villafañe, la exmujer de Diego Maradona, habló brevemente en un programa de televisión tras conocerse la noticia de los tres hijos que el Diez va a reconocer en Cuba.

En diálogo con Los ángeles de la mañana, Villafañe dijo: "Nadie piensa en Dalma [su hija mayor] que está por ser mamá, solo en hacer daño".

La actriz está embarazada de 8 meses y su familia trata de que no reciba malas noticias ni se preocupe. Por eso, su mamá salió a responder rápidamente la pregunta de Evelyn Von Brocke, panelista del ciclo, para que no la molesten a su hija.

"No necesito que me defiendan a mí, necesito preservar a Dalma en estos momentos y nadie se da cuenta", agregó la ex de Maradona.

Diego Jr., por su parte, también habló del tema con Nosotros a la mañana y dijo que no estaba enterado: "Mantengo siempre lo que dije: si son mis hermanos no tengo ningún problema en conocerlos y tener una relación con ellos. Si me informaran, yo no tengo problema, como siempre".

Maradona tiene hasta ahora cinco hijos reconocidos: Dalma, Giannina, Diego Jr., Jana y Diego Fernando. (TN y La Nueva.)