Sepo Ginóbili en el estand de La Nueva.: "Bahía Basket propicia el vínculo; compartís mucho"

Sebastián Ginóbili, entrenador de Bahía Basket, visitó esta tarde el estand de La Nueva. en la FISA 2019, donde habló de su trabajo y el tiempo libre.

"Siendo jugador se disfruta el tiempo libre de otra manera: el entrenador está permanentemente viendo cómo mejorar, tiene que involucrarse en muchos más temas que el jugador", dijo Sepo.

Y agregó: "Uno trata de ponerse los límites, uno no puede estar las 24 horas pensando en esto. Primero porque no solucionás nada y después, porque no hace bien".

Ginóbili destacó que "Bahía Basket propicia el vínculo" porque "compartís muchas cosas" y se refirió a la relación entrenador-jugador.

"Es difícil tener amistad con el jugador, con algunos tenés más afinidad [...] Hay que marcar las diferencias, pero la relación buena puede estar tranquilamente", explicó.

El hermano de Manu también destacó la importancia de la "calidad humana" para integrar un equipo y elogió a sus extranjeros: "Entienden el papel que tienen".