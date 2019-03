Hamilton se encontró con la victoria en Barhein

Por Juan Andrés Vivallo – jvivallo@lanueva.com

A 10 vueltas del final, cuando todo parecía indicar que sería un glorioso gran premio para Charles Leclerc (Ferrari), quien había logrado la pole y lideraba con más de 10s con respecto a sus seguidores, una falla en el motor barrió con su ilusión en el Gran Premio de Barhein.

Esto posibilitó que dos vueltas más adelante -giro 48- fuera sobrepasado por el británico Lewis Hamilton (ganador de la carrera) y luego por el finés Valtteri Botas, concretando el segundo doblete de Marcedes Benz en la temporada.

Finalmente Hamilton se quedó con el Nº1 y obtuvo su primera carrera de la temporada.

En cuanto a Lecrerc, el ingreso del coche de seguridad con el que terminó la carrera a dos giros del final, frenó el intento del holandés Max Verstappen (Red Bull) por arrebatarle al monegasco el 3º.

La falla del motor que impidió a Lecrerc alcanzar su primera victoria fue el MGU-H, sistema de recuperación de energía que controla la velocidad del turbo y cuya falla representa unos 160 caballos menos.

Quinto arribó el germano Sebastian Vettel (Ferrari) quien perdió el alerón en el giro 38 (se pasó en el frenado en la curva, al ser revasado por Hamiltón del segundo lugar). Tras pasar por boxes, logró progresar desde el 8º.

