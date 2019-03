La app para ciegos que creó una suarense suma distinciones

Anahí González

agonzalez@lanueva.com

La ingeniera en sistemas Lucila Lang, quien el año pasado estuvo viviendo en Polonia, debido a que obtuvo una beca de intercambio para trabajar en una empresa de desarrollo web, fue merecedora del segundo lugar del Premio Pre Ingeniería 2018 que organiza el Centro Argentino de Ingenieros (CAI), que reconoce a los estudiantes más destacados del país en Innovación Tecnológica.

Lucila, de 25 años, fue distinguida por haber creado la aplicación en Android "What's in my Wallet" (¿Qué hay en mi billetera?), que le permite a las personas ciegas o disminuidas visuales identificar billetes argentinos y tarjetas de crédito y débito de distintos bancos y otras como la Sube y la Credencial Universitaria.

La aplicación puede descargarse de forma gratuita en Play Store y funciona utilizando la cámara del celular. Al identificar los billetes argentinos y las tarjetas el dispositivo emite notificaciones sonoras a los usuarios.

La suarense diseñó este proyecto el año pasado a fin de integrar todos los conocimientos adquiridos en la carrera y a partir de la inquietud de Sebastián Dop, un joven no vidente, de Tres Arroyos, que estudia Biología en la UNS.

Lucila percibió, en ese entonces, que pese a la notable autonomía que logran las personas ciegas o con disminución visual en el desarrollo de su vida cotidiana muchas tenían dificultades a la hora de realizar una compra o pagar, por no poder reconocer o distinguir los distintos billetes y tarjetas.

Lucila Lang, en la exposición.

Desde que la aplicación puede descargarse en el celular se dieron algunas modificaciones en las circulación de los billetes y Lucila debió realizar las actualizaciones correspondientes. El año pasado se quitó el billete de $ 2 y se incorporó el de $ 20 y el de mil. Este año incorporó el billete de $ 50 y el de $ 100 que se emitieron a fin del año pasado. La valoración que han dado los usuarios a la aplicación ha sido de 4,7 de 5 y hasta el momento cuenta con 1.600 descargas.

El feedback con los usuarios fue a través de las redes sociales, de e-mails. "Los comentarios han sido muy positivos, alentándome a continuar con el desarrollo y la actualización y consultándome si la App está disponible para I-Phone o si se puede incorporar moneda extranjera”, dijo.

“Los comentarios siempre han reflejado que los usuarios usan la aplicación y que están muy conformes con ella. Me pone muy contenta, ese era el objetivo”, dijo.

El premio Pre ingeniería es un concurso que realiza el Centro Argentino de Ingenieros. Se llevó a cabo a fines de 2018, está pensado para estudiantes de ingeniería de todas las ramas del país y el objetivo es premiar la innovación tecnológica.

“Mi director de proyecto, el Dr. Martín Larrea, me propuso participar. Y cuando me contó la propuesta no dudé en tener esa experiencia”, señaló.

El proyecto fue preseleccionado para participar de la final en Buenos Aires en la que cada semifinalista debía exponer su proyecto con la posibilidad de ganar alguno de los tres premios.

“No esperaba quedar preseleccionada. Ya era un orgullo para mí poder exponerlo y presentarlo ante una entidad de tal magnitud, así que haber quedado segunda me puso muy feliz. En la presentación vi jóvenes profesionales de muchas ramas de la ingeniería: biología, química, bioelectrónica, todos con proyectos interesantes”, dijo.

Proyectos de innovadores

La ganadora del primer premio fue Dalma Gabriela Tobares Torres, representante de la Universidad Nacional de La Rioja. Su trabajo se denominó “Formulación y evaluación de un proyecto de elaboración de un snack a base de harina de quinoa”. Estuvo dirigido al público en general, personas celíacas, veganas y vegetarianas y personas con hipertensión.

El proyecto de Lucila Lang compitió con otros 27 trabajos de 13 universidades, de las cuales 5 pertenecen a diferentes facultades regionales de la UTN, otros 5 pertenecen a facultades de universidades nacionales de diferentes provincias argentinas y 3 pertenecen a universidades privadas. Lucila cursó sus estudios secundarios en el Colegio José Manuel Estrada de Coronel Suárez.

La pasantía en Polonia la realizó cuando finalizaba sus estudios universitarios. A través de la UNS, aplicó a una beca que otorga una Asociación Internacional para el estudiante de carreras técnicas. “Fue en otro país,otra cultura y otro idioma. Me dio confianza ver que en una empresa internacional, que realizaba desarrollo web y mobile- usaban tecnologías que yo había estudiado en la universidad”, comentó.