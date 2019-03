Video: El australiano Nick Kyrgios protagonizó un nuevo escándalo en el circuito

¡Cuándo no!, el tenista australiano Nick Kyrgios en el ojo de la tormenta y protagonizando sucesos polémicos dentro y fuera de una cancha.

Esta vez, la actual raqueta N°33 del planeta, fue noticia en la tercera ronda del Masters 1000 de Miami (Estados Unidos), donde enfrentaba al serbio Dusan Lajovic (44°).

En el cuarto juego del primer set, sacando con ventaja de 3-1 y 40-0, el oceánico conectó un "ace" sacando desde abajo (su rival estaba parado muy en el fondo del campo), lo que desató la reprobación del público y la furia de un espectador que se encontraba a sus espaldas.

Ante la respuesta desafiante de Kyrgios, el aficionado lo insultó e invitó a pelear, razón por la que la policia de la organización decidió retirarlo del Hard Rock Stadium.

Finalmente fue victoria por 6-3 y 6-1 para el australiano, quien días pasados protagonizó un cruce mediático con el español Rafael Nadal.

"Tengo muchos años en el circuito y no porque un chico se dedique a hacer cosas extrañas dentro de la pista a mí me va a desquiciar. No creo que sea un mal chico, pero le falta respeto al público y al rival”, había manifestado Rafa, tras la derrota ante Nick en Acapulco este año.

A lo que el jugador de 23 años respondió: "No sé cuánto respeto los demás les muestran, pero no voy a respetar realmente a alguien sólo porque pueden golpear una pelota por encima de la red, eso no es suficiente para que yo los respete".