Casi diez: joven papá, trabajador y estudiante modelo

Anahí González

agonzalez@lanueva.com

A los 16 años tuvo a su primer hijo, Eliseo, junto a Leonela Albarengue, su actual compañera, de la misma edad. Y luego llegó Guido, hoy de cinco meses.

No fue fácil para la joven pareja seguir estudiando, pero lo hicieron.

Cada vez que podía Ruben Alejo Saldivia hacía alguna “changa”, en el campo o en la ciudad, para sostener económicamente a su familia. Y a la par, estudiaba, con excelentes notas.

No estaba dispuesto a renunciar a su sueño de darle un futuro mejor a sus hijos. Con el apoyo de su familia, siguió yendo a clases en la escuela Secundaria Nº 2 (con Orientación Arte-Música) de Coronel Pringles, su ciudad natal.

Días atrás, su esfuerzo tuvo recompensa: autoridades de la Provincia le entregaron en La Plata una medalla de reconocimiento por haber egresado como abanderado y con uno de los mejores promedios de calificaciones del territorio bonaerense: 9,86.

Sus abuelos, Ruben Alberto Saldivia y María Isabel Vallejos, lo acompañaron a recibir la distinción.

La directora de la escuela, Jessica Saint Lary, estuvo presente en el acto del que participaron autoridades provinciales y también recibió una distinción..

“Ellos -por sus abuelos- siempre me acompañaron mucho, estuvieron conmigo en todo momento”, dijo Rubén tras recibir la medalla y un diploma.

Es el mayor de seis hermanos y el único de su entorno familiar íntimo en culminar los estudios secundarios. Y el primero que llevará adelante una carrera terciaria: Estudiará Profesorado de Música en el Conservatorio de Tres Arroyos.

“Nunca hay que bajar los brazos. Los sueños se pueden cumplir en todo momento. Si uno se propone un objetivo, con el mayor esfuerzo se va a lograr”, dijo.

Siempre se destacó, a lo largo de su trayectoria académica.

“Desde la escuela primaria estaba en la bandera o era escolta”, contó.

“El estudio para mí es primordial, siempre está primero. Me gusta estudiar y lo hago para tener un mejor futuro y dar el ejemplo a mis hijos”, dijo.

Sus notas son brillantes: tiene 10 en casi todas las materias. Su especialidad es la guitarra pero también sabe tocar la batería y el bajo.

“Entraba a la escuela a las 12 del mediodía. A veces me levantaba a la madrugada, iba atrabajar, volvía cerca del mediodía me daba un baño, a veces ni comía y me iba a la escuela hasta las cinco y media o siete y media”, dijo.

La clave de sus notas es prestar mucha atención en las clases y tener una memoria privilegiada.

Como siempre le gustó la música, planea seguir estudiando en el Conservatorio de Música de Tres Arroyos para luego regresar a Pringles y convertirse en docente en la misma escuela en la que el estudió.

“En la escuela me dijeron que como docente iba a ser muy bienvenido”, dijo.

“Siempre me apoyaron mucho. Me tocó una escuela nela que directores, maestros y secretarios apoyan a los alumnos en todo momento y te ayudan en lo que pueden”,contó.

Hace un mes y medio vive con su familia en una casa propia, a la que accedió a través de un plan de viviendas estatal, y que deberá pagar durante 50 años.

Su papá, Ruben Ricardo Saldivia, realiza trabajos de albañilería y su mamá, Paola Ester Brecina, cuida a sus cinco hermanos.

Premio. Por tercer año consecutivo, la Provincia de Buenos Aires distinguió a 25 alumnos del programa Abanderados, un reconocimiento a los valores y el esfuerzo, que premia a los mejores promedios con una pasantía laboral en un organismo de la administración pública bonaerense.

Iniciativa. Esta iniciativa es impulsada de manera conjunta por el Ministerio de Trabajo y la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. También se entrega una medalla y un diploma al mérito al alumno y otro para la directora de la institución educativa. Es un estímulo para que estos jóvenes sigan adelante y sean fuente de inspiración para sus pares.

Práctica. La práctica laboral será bajo el sistema de Mentory, donde un funcionario apadrina el acompañamiento y asiste el proceso de aprendizaje del abanderado que es remunerado

Selección. Los alumnos que llegaron a ser Abanderados pasaron por un selección que incluyó tres componentes: el primero basado en el promedio general del egresado, el segundo, una carta de postulación de cada alumno preseleccionado especificando las razones personales que los motivaron a participar en el programa y el último, la participación de una entrevista con referentes educativos en cada región educativa, en la que se evaluaron aspectos vinculados a la relación del postulante con los actores de la comunidad educativa (pares, docentes, auxiliares, familiares, etc.) ponderando el trabajo cooperativo, la sana convivencia y la propensión al bien común de cada uno de los aspirantes.