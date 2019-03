En 2018 bajaron los accidentes de tránsito, aunque subió el índice de gravedad

Los accidentes de tránsito en Bahía Blanca bajaron un 4,45 % durante 2018 aunque el índice de gravedad de los hechos aumentó un 30 %.

Así concluyó el Informe Final 2018 que realiza el Grupo Interdisciplinario para el Estudio de las Colisiones Viales que lidera Pedro Silberman, decano del departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Sur.

El índice de gravedad relaciona los accidentes con las personas hospitalizadas e internadas. Ese índice aumentó un 30 % (de 9,7 a 13,8) y el de severidad un 14,8 % (de 37,4 a 43,9), informaron.

Durante 2018 hubo 1.177 personas hospitalizadas, lo que representó un 11 % interanual. De esos hospitalizados, 370 debieron quedar internados, lo que implica un 31,5 %. En 2017 eso abarcaba un 26,1 % y en 2016, 20,7 %.

El móvil que más hospitalizados dejó fue la moto: un 65,62 % (10 % más que en 2017).

Los accidentes

El 52 % de los accidentes de tránsito que hubo en Bahía Blanca fueron protagonizados por autos y el 32,75, por motos.

El informe remarca que durante 2018 se notó un descenso en los picos de 7 a 8 de la mañana y de 12 a 14, en relación a los últimos 3 años.

Muertes

En cuanto a los fallecimientos, hubo 25, uno más que en 2017.

Silberman se mostró preocupado porque en este dato se vio un claro aumento de los fallecidos en la franja etaria de 15 a 35 años: representaron un 70 % de las muertes, un 62 % más que en 2017.

Las motos representaron un 36 % de los accidentes fatales, superando al auto como vehículo con mayor mortalidad por primera vez.

Las peores esquinas

Las esquinas más peligrosas siguen siendo las mismas, con 1810 y Thompson como principal con 13 colisiones.

Políticas públicas

En diálogo con LU2, Silberman sostuvo que no tiene comunicación con el gobierno para saber si han implementado o no políticas a partir de los datos aportados.

"Nosotros evaluamos los números y estas situaciones que van cambiando. Tal vez la disminución de accidentes en horas de la mañana y del mediodía tengan que ver con políticas", dijo.

Y agregó: "No he tenido comunicación ni he visto políticas concretas en los medios que tenga que ver con esto pero no quiere decir que no haya".

Quiénes lo hacen

El grupo que hace el informa cada año cuenta con especialistas de Geografía, Ingeniería y Salud.