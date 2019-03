"Mi vida entera": la tierna foto de la hija de Dalma Maradona

Dalma Maradona publicó la primera foto de su hija Roma con una tierna dedicatoria en su cuenta de Instagram.

En la imagen se ve a la pequeña con Benjamín Agüero, sobrino de Dalma e hijo de Gianinna y el Kun Agüero.

"¡Mi vida entera en esta foto! ¡Y casi sin pensar escribo esto siendo mamá! ¡No lo puedo creer ni yo! Siento que este no es un posteo cualquiera porque, como les dije desde que supe que estaba embarazada, no me siento para nada capacitada para dar consejos de maternidad. Si hay algo que aprendí con 'la Pipita' en brazos es que cada bebé es diferente y cada mamá hace lo que puede con esta maternidad que te viene encima ¡y te lleva puesta en un montón de aspectos!", escribió la actriz.

Su hermana comentó la publicación: “¡Sos la mamá más linda del universo! Felicidad total. A vivir esta hermosa aventura, ¡los amo mis chiquitos!".

Roma, la hija de Dalma y Andrés Caldarelli, nació el 12 de marzo por cesárea en el Sanatorio de los Arcos, en el barrio porteño de Palermo. (TN y La Nueva.)