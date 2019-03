“Clase media vulnerable": alertan que el 40 % de la población corre riesgo de volver a la pobreza

Organismos multilaterales alertaron hoy que el 40 % de la población de América Latina está en riesgo de regresar a una situación de pobreza a través de un informe de Perspectivas Económicas, remarcando que hay una “clase media vulnerable” atrapada en un círculo vicioso de empleos de baja calidad, escasas competencias e ingresos inestables.

El informe Perspectivas Económicas de América Latina 2019 fue presentado hoy en Buenos Aires durante la Segunda conferencia de alto nivel de las Naciones Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur (PABA +40), en el que se destacó que América Latina y el Caribe se encuentran "a la vanguardia de nuevas formas de cooperación internacional".

#PABA40 Desde hoy y hasta el viernes, se celebrará en Buenos Aires la Segunda Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur (PABA + 40), que convocará a presidentes, cancilleres y representantes de casi 200 países. pic.twitter.com/aK8UcJNx1u — ARG en Nicaragua (@ARGenNicaragua) 20 de marzo de 2019

El trabajo fue realizado por el Centro de Desarrollo de la OCDE, la CEPAL, la CAF y la UE, organismos que hicieron un llamado a los gobiernos de la región para asumir el reto de liderar la promoción de "un multilateralismo renovado e inclusivo" que contribuya a cumplir la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

A juzgar por las estadísticas del PIB, los países de la región realizaron "un progreso innegable desde la década de los noventa" al reflejar que el ingreso per cápita de la región ha aumentado aproximadamente en un 50 %.

La mayoría de los países pasaron de ser economías de bajos ingresos a ser ahora países de ingreso medio-alto, otros de ser países de ingreso medio a economías de ingreso alto, como es el caso de Argentina, Chile, Panamá, Trinidad y Tobago y Uruguay; mientras que otros, como Costa Rica o México, lo harán en los próximos años.

Hoy acompañé al presidente @mauriciomacri en la inauguración de la II Conferencia de Naciones Unidas sobre Cooperación Sur-Sur. pic.twitter.com/d0QAQ3THrF — Carolina Stanley (@CaroStanley) 20 de marzo de 2019

Sin embargo, “el incremento en los ingresos nacionales no se tradujo en mayores niveles de bienestar para todos los habitantes de la región", sentenció el análisis al agregar que "las disparidades existentes en niveles de bienestar entre países de la región con un mismo nivel de ingreso per cápita siguen siendo importantes".

El informe clasifica cuatro nuevas trampas del desarrollo a superar de las cuales se resalta la vulnerabilidad social, un punto en el que el 40% de la población se encuentra actualmente en riesgo de regresar a una situación de pobreza.

"Clase media vulnerable"

Esta “clase media vulnerable” está atrapada en un círculo vicioso que incluye empleos de baja calidad, escasas competencias e ingresos inestables.

El segundo elemento de alerta es la baja productividad laboral, ya que en los últimos treinta años, la producción por trabajador se ha mantenido estancada en el 40 % del nivel de la Unión Europea.

La escasa confianza en las instituciones, es el tercer aspecto mencionado, al entenderse que el 64 % de los latinoamericanos manifiestan no tener ninguna confianza en su gobierno, más de una tercera parte no están satisfechos con la educación brindada en el país y más de la mitad no están contentos con la atención médica que reciben.

Asimismo, indicó que se identifica el riesgo de las amenazas ambientales, ya que si bien América Latina posee el 40 % de la biodiversidad del planeta y tiene una de las huellas ecológicas más bajas del mundo; sufre buena parte de las consecuencias de la inacción colectiva a escala mundial.

“Evitar estas cuatro trampas requiere reformas enérgicas. Es necesario mejorar las capacidades públicas y el diálogo público-privado para poder identificar prioridades en materia de políticas y coordinarse entre ministerios, mediante la adopción e implementación de una nueva generación de planes nacionales de desarrollo”, afirmó Alicia Bárcena, secretaria Ejecutiva de la CEPAL en la presentación del trabajo. (Télam)