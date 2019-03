Lautaro Martínez: "Nosotros nos tenemos que adaptar a Messi"

Lautaro Martínez, convocado por el entrenador Lionel Scaloni para los amistosos ante Venezuela y Marruecos, sostuvo que los jugadores de la Selección Argentina se tienen que "adaptar" al juego de Lionel Messi.

"Nosotros nos tenemos que adaptar a él y marcarle movimientos. Es importante que lo trabajemos", declaró el delantero bahiense en diálogo con TNT Sports.

"Hablé con Messi y está muy contento. Para nosotros es muy importante que esté porque es el mejor jugador del mundo", agregó el atacante formado en Liniers.

Martínez, de 21 años, también habló sobre su presente en Inter y el reciente triunfo 3-2 sobre Milan, en uno de los clásicos más importantes del fútbol italiano.

"Estoy muy feliz, jugué mi primer derby en Inter, pude meter un gol y ganar. Es una satisfacción muy linda. Ese día no pude dormir", contó.

"Hoy en día me siento un jugador más completo, que ha aprendido a jugar otro fútbol", admitió sobre su desempeño en la liga de Italia.

Además, "Lauty" se refirió a la situación de su compañero en Inter, Mauro Icardi, quien mañana volverá a entrenarse con el plantel del elenco de Milán tras el conflicto que mantuvo con la dirigencia.

"No es nada lindo para él, ni para nosotros, pero nosotros no podemos hacer nada. Es una decisión suya y de la gente que lo rodea", opinó.

Por otro lado, el bahiense hizo mención a la posibilidad de que Racing pueda coronarse campeón de la Superliga, torneo que lidera con 55 puntos.

"Estoy feliz, muy agradecido al club. Ojalá que lo puedan coronar como todos queremos. Miro todos los partidos, no me pierdo ninguno", dijo el "Toro".

Por último, Lautaro habló sobre su relación con el ex entrenador del seleccionado argentino, Jorge Sampaoli, quien lo dejó afuera de la lista de convocados para el Mundial de Rusia 2018.

"Hubo cosas que me hicieron mal, que me confundieron. La reunión tras la gira estuvo de más. Me hizo ilusionar y terminó en nada. Esos detalles no tiene que escaparse de parte de él", comentó.

Se lesionó Di María

Ángel Di María sufrió una lesión muscular y fue desafectado de la Selección Argentina, que se encuentra entrenando en Madrid (España) de cara la fecha FIFA.

De esta manera, el rosarino, quien retornaba al combinado nacional tras su participación en el Mundial de Rusia 2018, se perderá los amistosos ante Venezuela y Marruecos, programados para el viernes 22 y el martes 26 de este mes, respectivamente.

La cuenta oficial del seleccionado en la red social Twitter confirmó la baja de Di María como consecuencia de una molestia en el recto anterior de la pierna izquierda. (Télam y La Nueva.)