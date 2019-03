Tenis: El Abierto de Bahía Blanca ingresa en la recta final

La categoría Primera División del Abierto de Bahía Blanca de Tenis, la “Copa Blue Beats”, conocerá mañana a los aspirantes al título del certamen rentado.

La actividad, con disputa en el Club Ferroviario, proseguirá desde las 12, con partidos sumamente atractivos, dado el nivel de varias de las raquetas protagonistas; algunas de ellos, con puntos en el ranking profesional.

En busca de las semifinales, se enfrentarán: Alejo Vilaro (661° ATP) vs Facundo Allende, Nicolás Uryson (727° ATP) vs Franco Di Giorgio y Thiago Pernas vs Juan José Seminara.

Además, quedó pendiente para mañana el duelo de octavos de final, entre Edan Andree Benítez (CHI) y Ariel Vázquez. El ganador de dicho encuentro, irá por las semifinales ante Joaquín Benoit.

Los campeones del certamen, tanto de Segunda como de Primera, se conocerán el próximo martes, como los vencedores del dobles mixto de la Primera División.

A continuación, los resultados de la jornada: Alejo Vilaro a Antonio Mazzelo, 6-1 y 6-1; Facundo Allende a Mauro Simón, 6-2 y 6-3; Joaquín Benoit a Luciano Vecslir, 6-0 y 6-0; Nicolás Uryson a Gastón Granieri, 6-2 y 6.2; Franco Di Giorgio a José Ubici, 6-3 y 6-2; Thiago Pernas a Ivo Chiarenza, 6-1 y 6-0; y Juan José Seminara a Federico Pérez, 6-1 y 6-0.