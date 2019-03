Frigerio ya avisó que no seguirá...

La noticia sin medias tintas y de modo directo sostiene que Rogelio Frigerio no seguirá como ministro del Interior y Obras Públicas en un eventual segundo mandato del presidente Mauricio Macri a partir del 10 de diciembre. Debajo de ese título corren informaciones y rumores que le otorgan un plus de interés al anunció en sí mismo.

"Hoy su intención es ésa, no continuar como ministro en el segundo mandato", dijo una fuente cercana al funcionario. Por las dudas, el vocero aclaró que "no hay ninguna especulación sobre su futuro, ha decidido que lo aconsejable es dar ese paso al costado".

En todo caso, se reconoce en esos pasillos que si hubo alguna frustración de Frigerio en estos años, fue su entusiasmo finalmente truncado por las propias necesidades del presidente de tenerlo a su lado, de tentar suerte como candidato a gobernador de Entre Ríos, un paso que finalmente ni siquiera tuvo un punto de arranque.

El ministro político por excelencia del gabinete nacional sugirió en las últimas horas en un reportaje que no seguirá más allá del 10 de diciembre. Claro que, si de guardar las formas se trata, aclaró que siempre estará "allí donde el presidente me necesite". Pero le puso el moño a aquella decisión de no continuar cuando sostuvo que a su juicio es necesario "darle paso a nuevas generaciones, promover a otros dirigentes".

La historia de Frigerio y su importancia en el elenco gobernante, que el propio Macri considera en la intimidad "la más relevante" detrás del Jefe de Gabinete, Marco Peña, viene de lejos, como también sus idas y vueltas, no pocos encontronazos, y la relación directa de su eventual renuncia a plazo fijo con otras dos figuras del gobierno y de Cambiemos: Emilio Monzó y Nicolás Massot.

Para algunos paladares negros del peñismo, el trío que integran el ministro, el jefe de la Cámara de Diputados y el titular del bloque de PRO en la cámara baja y diputado por Córdoba, actúa "en tándem" y no siempre a tono o en línea con las necesidades del Jefe de Gabinete y hasta del propio presidente.

Para empezar, más allá de que si cumple su palabra de no continuar, que hoy es su deseo más firme según reconocen aquellas fuentes, Frigerio se irá del gobierno de la mejor manera y seguramente con un profundo reconocimiento de Macri. Pero su alianza con Monzó y Massot en tono a pedir la incorporación de sectores del peronismo alternativo a puestos del gobierno, cuando no de incorporar lisa y llanamente una "pata peronista" racional a la coalición con radicales y Elisa Carrió, siempre fue motivo de controversias. Y provocó sin fisuras el rechazo firme de Peña pero también del consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba.

Se recuerda ahora y como al pasar una de aquellas rencillas entre Frigerio y el dúo más poderoso del macrismo por el reclamo de atender la necesidad de incorporar peronistas al gobierno y a la coalición. "Con una condición, rendición incondicional y vestidos de amarillo", fue la respuesta del ecuatoriano que lo dejó estupefacto y ahondó las diferencias.

Con su reconocimiento de las últimas horas acerca de su deseo de no continuar más allá del 10 de diciembre si hay segundo mandato, Frigerio se suma a los anuncios en la misma dirección de sus compañeros de ruta en aquella cruzada al parecer del todo perdida. Monzó ya avisó que dejará su banca y la presidencia de la cámara en esa fecha, aunque en su caso todavía aguardaría la confirmación presidencial de que será el futuro embajador en España cuando se concrete el regreso al país del misionero Ramón Puerta. Massot, por su lado, directamente hizo saber a la Casa Rosada que no se postulará para un nuevo mandato.

Un dato agregado viene junto a la decisión presuntamente tomada y sin retorno de Frigerio de no seguir. Hay quienes aseguran que Macri no vería mal que el actual viceministro del Interior, el peronista de origen Sebastián García de Luca, se convierta en su sucesor. "Es una posibilidad, se ha mencionado en conversaciones, pero falta mucho...", dicen las fuentes. ¿Una señal? Los que conocen la interna palaciega aseguran que el vice de Frigerio y Peña "se llevan muy bien".