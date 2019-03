Justicia y sociedad: “Es una relación con enorme desencuentro”

Valores esenciales como equidad, igualdad, libertad y respeto, cumplimentados con cualidades espirituales o éticas, hacen de la justicia un basamento sólido para cualquier sociedad, que a veces se siente lejana de ese beneficio y desarrolla una traumática relación con ella.

“Me parece que es una relación con enorme desencuentro. Y el problema central está en que hay una desajustada expectativa de la sociedad que, sobre todo en temas penales, está esperando un absoluto, cuando en realidad la decisión que toma el tribunal no va a equilibrar la balanza ante la muerte de una persona”, sostiene el sociólogo Kevin Lehmann, vocero del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires e integrante de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM).

“Esa expectativa de justicia no se va a satisfacer. Lo que va a haber es una respuesta, si se quiere técnica, vinculada no con la vida de la víctima sino con el victimario. No va a ingresar en la zona de dolor. Hablando del fuero penal, ese vacío que se origina en los casos extremos no lo llena el Poder Judicial, y eso no tiene que ver con que los jueces tengan mayor o menor compromiso; empieza con la consecuencia de hechos que ya son irreversibles”, sostiene.

Por eso, Lehman considera que el Poder Judicial “tiene que comunicar muchas cosas, como por ejemplo que es un cuerpo experto que da soluciones a problemas limitados. Hay algunos que no puede solucionar y, además, otros tienen que ver con la actividad de los ciudadanos”.

Indica además que “los ciudadanos tienen una expectativa legítima respecto de lo que puedan hacer los sistemas de salud y educativo, pero no tienen una expectativa legítima de lo que puede hacer el Poder Judicial. El poder judicial no le va a dar una respuesta que vaya a resolver el problema del dolor”.

El sociólogo manifiesta que “el Poder Judicial no tiene una bolsa llena de Justicia que te da más o menos en función de que el juez sea más o menos empático. No funciona así. Y este desencuentro con la sociedad se resuelve comunicando, hablando con los conciudadanos que hacen otros trabajos y entienden la restricción en esos trabajos, y que si uno no les explica las restricciones del sistema de administración de Justicia, no lo comprende”.

En este punto, Lehmann expone un ejemplo.

“En Córdoba, cuando se convoca a los jurados populares, el Centro (de Pefeccionamiento, Ricardo C. Núñez) les hace una entrevista cuyo resultado arroja el 15 o 20% de imagen positiva del Poder Judicial; pero después de esa experiencia esas mismas personas situaron por arriba del 90% la imagen positiva. Y no es que estudiaron derecho, sino que estuvieron en lugar del juez. Entendieron la dificultad de condenar o de absolver”.

La modernización

“Lo primero que hay que decir es que muchas veces, cuando se habla de la modernización de la justicia, se está pensando en cómo está la Justicia Federal, porque los sistemas provinciales en muchas cosas van adelantados en términos de modernización con respecto de la justicia Federal, tiene el sistema acusatorio, tiene notificación electrónica, tiene un montón de cuestiones. El sistema tiene un problema de base: hay 3.500.000 de causas nuevas por año y son 6 mil los jueces el país. Y la modernización tiene que ver más con eso, por encima de la incorporación de la tecnología, que suma mucho y en momentos da soluciones técnicas”.

Entiende también que “en los cambios hay también una vocación de hacer una redistribución de soberanía. Cuando los ciudadanos ponen decisiones concretas respecto de sus vidas y de sus bienes en manos de unos conciudadanos que no conocen. En general, en vez de resolver los conflictos por mano propia, confían en la solución de un cuerpo experto”.

Una actitud absolutamente racional “porque si no, como ocurió en Monte Hermoso, gente que salió para realizar un reclamo, volvió a su casa involucrada en un homicidio”, ejemplificó, en clara referencia a la pueblada realizada el sábado 23 de mayo de 2015, luego del hallazgo del cadáver de Khaterine Moscoso.

“Lo que están entendiendo los sistemas judiciales es a poner al ciudadano en el centro del sistema: las mediaciones en lo civil y en lo penal, o los juicios por jurados. Esto tiene que ver con la idea de que los ciudadanos pueden tener una participación en la solución de sus propios conflictos y que esa participación va a ser racional. Yo creo que se está abandonando un poco la idea de que las víctimas buscan venganza. Sinceramente, nosotros no tenemos un gran récord de víctimas que hayan matado a sus victimarios; entonces, podemos confiar en que, si tienen una explicación racional y son acompañados por el saber del cuerpo experto, participen en la solución de sus propios conflictos”.

Disertación

Conferencia. Kevin Lehamnn disertará hoy, a partir de las 16.30, en la sede del Colegio de Magsitrados y Funcionarios del Departamento Judicial de nuestra ciudad, ubicada en avenida Colón 436, sobre “La Justicia y su relación con la Sociedad”.

Carta de presentación. El disertante, en 1990, obtuvo el título de sociólogo en la universidad Complutense (Madrid), donde dos años antes se había recibido de licenciado en ciencias políticas, habiendo cursado también los posgrados en opinión pública y medios de comunicación y en control y gestión de políticas públicas en la facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Facultad latinoamericana de ciencias sociales.

Docente. Lehmann fue profesor en las universidades Austral, de Buenos Aires, del Salvador y Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires Austral, y dictó cursos y seminarios además de disertar, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en superiores tribunales, colegios de magistrados y escuelas judiciales de varias provincias.