Muerte de Daiana: la exdirectora de Espacios Públicos responsabilizó a Caramelli y dijo que no operaba solo

La extitular de Espacios Públicos, Cristina Pitsch, declara hoy en el juicio por la muerte de Daiana Herlein y dijo que Marcelo Caramelli "no operaba solo", por lo que las investigaciones deberían "seguir para arriba".

La ingeniera forestal sostuvo que la conclusión es que después de tanto tiempo como director, Caramelli "no aprendió nada, no leyó nunca la ley provincial, no miró nuestra ordenanza. Lo único que sabe es de interrumpir a los técnicos".

Para Pitsch, en los informes se "advertía de la peligrosidad que había" y espera que "se haga justicia porque se podría haber evitado".

"Yo marqué muchos árboles peligrosos en 2010. Ese año Caramelli me indicó que vaya a marcarlos después de que en Buenos Aires se cayera un árbol y matara a una nena", declaró Pitsch.

En ese sentido, la ingeniera forestal aseguró que "fuimos a hacer los trabajos y después [Caramelli] sacó las cuadrillas, y los trabajos quedaron inconclusos", en concordancia con lo que había declarado a la prensa antes de entrar al juicio: "Así como se presentaban los diagnósticos en la comisión de Protección del Arbolado Urbano para empezar a revisar las tareas, duraba lo que una propaganda"

En su declaración, Pitsch también lo acusó de sacar eucaliptos sin diagnóstico para usar la "madera buena".

Aseguró que le preocupaba “la presencia de árboles muertos en pie”, que quiso cerrar el Parque de Mayo pero no pudo porque “era territorio de Caramelli” y fue determinante: “Cualquier persona se podía dar cuenta de que los árboles estaban en mal estado, no era necesario ser un profesional”.

Con respecto a su cargo como directora de Espacios Públicos, al que accedió luego de la muerte de Daiana, dijo que "no era político, sino profesional" y explicó que estaba contratada en la categoría más baja: "No tenía nivel jerárquico para decidir".

"Caramelli era el principal eslabón porque nunca quiso hacer las jerarquías necesarias en el departamento de Parques Municipales porque le quitaba poder a él", manifestó Pitsch que hoy trabaja en la Facultad de El Dorado, Misiones.

En esa línea, la exdirectora de Espacios Públicos aseguró que Caramelli no le renovó el contrato "porque no me puse la camiseta de secretaria y para sus negociados".

También lo criticó como jefe, diciendo que la pasó mal porque "es agresivo, ordinario, mal educado".

"No respeta a nada. Ni a las mujeres ni a los hombres. Los hombres se han tenido que aguantar muchas cosas de él, nos denigraba siempre. Las decisiones pasaban por él, el dueño de la ciudad y el arbolado de Bahía".

Además de Caramelli, los acusados son: Oscar Abraham (director de Parques en la época de la muerte de la adolescente) y Marcelo Lenzi (titular de la Agencia Urbana).