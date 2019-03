Yasky apura el armado de un paro nacional

El secretario general de la CTA de los Argentinos, Hugo Yasky, destacó hoy la "marcha conjunta" que realizarán el próximo 4 de abril gremios de la CGT y el Frente Sindical, movimientos sociales e industriales PyME y remarcó que "el paro nacional va a construirse a partir del éxito de estas movilizaciones".

"Se está trabajando en una marcha conjunta, una gran convocatoria que unifique la demanda por la defensa de los puestos de trabajo, de la producción nacional y de temas como la paritaria libre, las conquistas laborales y el tema de los tarifazos", sostuvo el también diputado nacional.

En diálogo con FM La Patriada, el referente opositor insistió en que "la movilización de abril tiene la idea de hacer una gran convocatoria que pueda reunir todas las demandas, que signifique poner en la calle a los gremios industriales, los sectores vinculados a la educación, a los grandes sindicatos de los servicios y también a los movimientos sociales y a los jubilados, junto a los empresarios PyME".

Consultado respecto a una eventual medida de fuerza para después de la marcha multisectorial, Yasky destacó que "el paro nacional va a construirse a partir del éxito de movilizaciones como ésta".

"Quienes no quieren el paro nacional, quienes quieren poner paños tibios saben que con esta convocatoria estamos avanzando en la convocatoria a un paro nacional", añadió.

Asimismo, respecto al efecto de las movilizaciones en el Gobierno, el integrante del bloque del Frente para la Victoria en la Cámara baja consideró: "No sólo creo que le hacen mella, porque si no hubiésemos hecho todas las marchas que hicimos, hoy este país sería un infierno para los trabajadores, porque el Gobierno habría avanzado con la celeridad con que no pudo en la liquidación de la reforma laboral, en la privatización jubilatoria".

"Es tener las defensas altas en un momento en el que la crisis económica podría llevar al Gobierno, si tuviera el margen para hacerlo, a seguir profundizando esta política de desigualdad y pobreza", concluyó. (NA)