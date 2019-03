Con diferentes objetivos, los dos campeones metieron el mismo cambio

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

El 2018 fue un año muy especial para los equipos de Punta Alta, ya que ambos se consagraron campeones de la Liga del Sur luego de más de una década sin celebrar a nivel local.

Sporting se quedó con el Torneo Apertura y cortó 16 años de sequía y Rosario Puerto Belgrano se adjudicó el Clausura y volvió a dar la vuelta luego de 17 años.

No obstante, los dos elencos comparten otra particularidad en esta nueva temporada liguista que comenzará la el fin de semana (ver aparte), debido a que ambos estrenarán técnico.

Mauricio Del Cero estará a cargo de Rosario, en su primera experiencia como DT en nuestro medio y Rodolfo Cuello dirigirá a Sporting, luego de un año sin actividad.

“Siempre es positivo poder estar trabajando, mostrar tu trabajo en otro lado. ¿Y qué mejor que en un equipo que viene de salir campeón? Tenía ganas de venir a la Liga. Que me hayan llamado es muy importante, estoy muy contento por esta posibilidad, cuando salió no dudé en venirme”, dijo Del Cero, quien llega en lugar de Federico Gómez Peña y luego de un fugaz paso de Silvio Mardones, quien no llegó a asumir.

“Llegamos a un club muy ordenando, que viene de hacer excelentes campañas. Sabemos que es un club netamente futbolero, nos hemos encontrado con mucha gente a disposición, tratando de solucionar nuestros problemas y ayudando en la planificación día a día, estamos muy contentos”, contó Cuello, quien reemplazará a Emiliano Ortiz, hoy entrenador de Tiro Federal.

-No es habitual llegar a un club que viene de salir campeón hace muy poco...

-Mauricio Del Cero: Rosario es el último campéon, pero ahora el objetivo del club es otro, hay otras metas; hay que ser realistas. Vamos a tratar de cumplir con las mismas. Esperemos poder clasificar y que de a poco se vaya armando el equipo.

-Rodolfo Cuello: Que la vara esté alta para nosotros es una motiviación extra. Debemos intentar hacer las cosas como se vienen haciendo y, si es posible, mejorarlas. Trabajar en el día a día, con sencillez, humildad y sabiendo lo que nos toca.

El rojinegro no realizó incorporaciones rutilantes, aunque mantuvo la base del equipo campeón, con Marcelo Castellano y Mauro Sabatini como figuras.

-Fito, por tener la base, ¿son el máximo candidato?

-Eso es importante, pero no sé si nos colgamos la chapa de candidatos. Pero sí en el día a día nos preparamos para ser un equipo que intente ser protagonista, al margen de la cancha en que nos toque jugar. Tenemos que hacernos fuertes en el Mendizábal, pero también debemos ser un equipo duro cada vez que salgamos de Punta Alta, estamos trabajando para esto. Están todos los condimentos que necesita un equipo para ir al frente y ser protagonista. Este año no tiene que ser la excepción y ojalá estemos preparados para mezclarnos en la pelea.

Lo contrario sucedió en el francés, que ya no tiene a la gran mayoría de los elementos que le dieron el título, como Brian Scalco, Leandro García, Leonel Navarro y Lucas Machain, entre otros.

Además, sumó a un técnico nuevo para el ambiente liguista, de último paso por Unión de Villa Krause en San Juan, donde se encontraba radicado.

-Mauricio, ¿con qué técnico nos vamos a encontrar?

-La forma de trabajo que desarrollo es la periodización táctica, es un sistema en que se trabaja todo con pelota, hasta la parte física. Tratamos de que el jugador se sienta cómodo con la pelota. Yo me baso en ese tipo de trabajo, adaptándome a los jugaodres, al club y a las situaciones externas. En base a eso, se trata de crear un modelo de juego, creamos un sistema y en base a eso armamos los ejercicios. La idea es tratar de tener siempre dos o tres sistemas. Los jugadores desde el primer día captaron la idea.

El clásico puntaltense, un torneo aparte

En Punta Alta, Rosario y Sporting le dan vida a uno de los clásicos más importantes de la Liga del Sur y que año a año suele considerarse casi como un campeonato aparte.

Por eso, ni bien se da a conocer el fixture, lo primero que hacen los hinchas de ambos equipos es revisar qué fecha se paralizará la ciudad detrás de las emociones del derby.

En el certamen Apertura Salvador Pedro Cicchini, que comenzará el sábado, el clásico se disputará en la 12ª fecha en el estadio Enrique Mendizábal de Sporting.

“Es lo primero que te dicen cuando llegás. Ellos quieren ganar el clásico. En el día a día el hincha de Sporting, por lo que se ve, es muy fanático. Es un club muy futbolero y te lo hacen sentir todo el tiempo. Es muy lindo y motivante, esperemos que este año se nos puedan dar esos resultados, porque sería una gran alegría para la gente, en estos tiempos en que por ahí no estamos tan felices los argentinos. Ojalá que cada domingo y, en especial los clásicos, le podamos dar una alegría a ellos”, admitió Rodolfo Cuello, quien volverá a dirigir luego de su paso por Libertad.

“Esto del clásico ya lo conocía de cuando jugaba acá y nada ha cambiado. El clásico se vive de una manera muy especial en Punta Alta. Pero más allá de eso, yo tengo que pensar en un todo. Yo entiendo al hincha, que para ellos es el clásico es todo. Nostros buscamos otros objetivos también, no es una cosa o la otra; todo es un complemento”, entendió Del Cero.

Fito y Mauricio vivirán desde adentro la emoción del clásico puntaltense...

Fixture, estrellas y el mercado de pases de los DT

-Probable. La primera fecha del Apertura, denominado Salvador Pedro Cicchini, se jugaría entre sábado y lunes. Aunque resta la definición oficial, el probable organigrama es el siguiente: el sábado jugarán Liniers-La Armonía y Bella Vista-Pacífico de Cabildo; el domingo lo harían Comercial-Rosario, San Francisco-Huracán, Sporting-Pacífico BB y Libertad-Tiro Federal; y el lunes Sansinena-Olimpo. Libre tendrá Villa Mitre.

-Los títulos rojinegros. El conseguido el año pasado por Sporting, en el Torneo Apertura y luego de 16 años, fue el 11º en su historia. Los otros fueron en 1934, '35, '36, '45 (Liga Sureña), '63, '64, '74, '90, '99 y 2002.

-Las estrellas francesas. El Torneo Clausura conseguido por Rosario Puerto Belgrano, que volvió a dar la vuelta luego de 17 años, fue la octava estrella para la institución. Las otras fueron en 1939, 1959, 1969, 1971, 1972, 1975 y 2001.

-Sin mayores cambios. Además de Rosario y Sporting, otros cuatro clubes también cambiaron de entrenador: Tiro Federal (se fue Pablo Recalde y llegó Emiliano Ortiz), San Francisco (Damián Graff reemplazará a Daniel Paz), Comercial (Pablo Recalde regresó a la institución en lugar de David Gerbaudo) y Pacífico de Cabildo (David Gerbaudo reemplaza a Pablo Landeiro).