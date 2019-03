David Vega: “No hay excusas, jugamos mal y perdimos el partido”

Por Javier Oscar Schwab / jschwab@lanueva.com

Enviado a Córdoba

David Vega fue uno de los pocos que se salvó del incendio. Y tuvo la virtud, como capitán del equipo, de salir antes que nadie para atender a la prensa. Se adelantó al DT y, por ese motivo, no escuchó la autocrítica que hizo el orientador para con sus dirigidos.

B Nacional: Olimpo sufrió una dura derrota en Córdoba

“No hay excusas. Jugamos mal y perdimos el partido. Cuando no sale nada no sale nada”, dijo el “Chori”, visiblemente apesadumbrado.

--Al menos tiene que haber una explicación del por qué se dio así el partido.

--No puedo mentir, no nos salió nada. Todo lo planificado y lo que trabajamos en la semana para enfrentar a este rival, no salió.

--Es una derrota dolorosa.

--Sí. Pero esto sigue, falta. Me duele y nos duele. Cuando no te sale nada y el equipo rival aprovecha las oportunidades no hay más nada que hacer.

--El trago amargo de perder y, encima, tener que soportar una grave lesión y una expulsión.

--Sí. El dolor de la derrota, pero estamos más fuertes que nunca. Estamos con bronca y por suerte en Bahía tenemos otra final el domingo y tenemos que ganar.

--La cabeza fría y dar vuelta la página. ¿Así de simple?

--No queda otra. Ellos fueron contundentes, nos dieron mazazo tras mazazo y no pudimos levantar.

--¿Lautaro (Belleggia) se rompió los ligamentos de la rodilla?

--Hay que esperar los estudios (NdR: la lesión es en la rodilla derecha y se le hará una resonancia en las próximas horas). Ojalá no sea nada, es un chico joven, del club y estaba con mucho dolor pobrecito.