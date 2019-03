El Penna ya tiene una entrada más "amigable"

El acceso al Hospital Interzonal General Doctor José Penna tiene, desde el jueves pasado, un ambiente “inspirador”.

En el pasillo principal de entrada al nosocomio se inauguró un mural con una obra de la artista bahiense, radicada en España, Rebeca Trencadis, y la participación del público en general.

“Quisimos darle al hospital una entrada más amigable. Y al ver la obra concluida, creemos haberlo logrado”, señaló la doctora Marta Bertín, directora ejecutiva, quien resaltó el trabajo, ad honorem, de la artista y de Jimena Elorza, residente de tercer año de Economía y Administración Hospitalaria, impulsora de la iniciativa.

El proyecto se denominó “Paredes que inspiran” y se inició en 2016, a la vez que en dos meses se tiene previsto el inicio de la segunda etapa.

“La idea es completar el cielorraso con aves y mariposas. Seguramente convocaremos a la sociedad para que siga colaborando con trabajos creativos”, comentó Elorza.

La técnica que se utilizó fue el mosaiquismo y la obra central de este mural comunitario, ideado por Trencadis, fue un Arbol de la Vida, que incluyó letras donadas por el ceramista español Rafael Orellana.

“Además de ser una técnica que me gusta muchísimo, elegimos el mosaiquismo teniendo en cuenta su durabilidad y que no necesita demasiado mantenimiento. Se presta mucho al reciclado para favorecer el cuidado del medio ambiente.

Básicamente consiste en romper cosas que ya no sirven para crear algo nuevo. Incluso, esta obra en particular está hecha con vidrios de envases de cerveza”, explicó Trencadis, quien no se quedó sólo con la intención de realizar una obra personal, sino que le añadió darle participación a la comunidad.

“Varias personas aportaron pájaros o mariposas para acompañar a la obra principal e incluso vinieron a pegarlas”, esgrimió la artista que nació en Bahía Blanca, se formó en Buenos Aires y se radicó en España en 2001.

--¿Porqué un Arbol de la Vida como eje central?

--Por que tiene una connotación muy especial, de unión entre un mundo y el otro en la filosofía celta. Por eso decidimos agregarle pájaros, mariposas y un corazón.

Para Trencadis fue un desafío. No sólo por realizarlo en la tierra que la vio nacer, sino porque fue su primer trabajo de este estilo.

“Es una forma de devolver todo lo que hizo el hospital por mi familia y también por el importante rol que cumple en la comunidad. En dos meses volveré a la ciudad y comenzaremos a trabajar para completar la segunda parte del proyecto”.