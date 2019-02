De Chaco a Río Negro reunidos en Bahía por el transporte intermodal

Adrián Luciani

aluciani@lanueva.com

La posibilidad de lograr un sistema logístico intermodal federal, que acerque regiones y potencie los recursos existentes, dede Chaco hasta Río Negro, comenzó a tomar forma en Bahía Blanca.

Despojados de todo localismo y buscando un crecimiento armónico de varias regiones, más de 100 empresarios, funcionarios y especialistas en logística se dieron cita el miércoles pasado en la sede de la Bolsa de Cereales local para participar de la “Ronda de Negocios Intermodales 2019.

Los presentes coincidieron en definir a la reunión como un gran encuentro destinado a lograr sinergia pública/privada, afrontar desafíos del sistema logístico intermodal federal y activar corredores intermodales.

El evento fue llevado adelante por el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca en colaboración con el Comité Interportuario Norpatagónico (CEIN) y el Ente del Corredor Bioceánico Norpatagónico, juntamente con los puertos de La Plata y Barranqueras.

Entre los asistentes se encontraron representantes de unas 40 empresas y 13 organismos públicos de cinco provincias.



El objetivo primordial de la jornada fue promover el acercamiento entre los principales dadores de carga, las empresas logísticas, los puertos mencionados, las navieras, los aeropuertos, los transportistas y los ferrocarriles en la inteligencia de mejorar las oportunidades logísticas y potenciar las actividades económicas más competitivamente.

La jornada estuvo alineada con la decisión estratégica del país de avanzar en el camino hacia la intermodalización de la economía del transporte cuyo impulso se originó en la Mesa Nacional Logística convocada por el propio gobierno nacional de la cual surgió la imperiosa necesidad de integrar los modos de transporte para bajar los costos logísticos y en especial la huella de carbono.

El encuentro planteó los siguientes objetivos:

• Discutir los desafíos existentes para un sistema logístico intermodal federal.

• Activar tres pilotos de corredores intermodales: a) náutico del puerto de Bahía Blanca a Puerto La Plata y Puerto de Barranqueras (integración camión-barco); y b) ferroautomotor de Ezeiza por Bahía Blanca a Neuquén y de Villa Mercedes (San Luis) por General Pico (La Pampa) y Bahía Blanca a Viedma (Río Negro) y Bariloche (Río Negro).

• Generar acuerdos entre las participantes para la facilitación de negocios.

• Producir un documento como aporte para la Mesa Nacional de Logística.

La ronda de negocios pudo observar que los actores están dispuestos: los dadores de carga exigen soluciones para bajar el costo logístico y reducir la huella de carbono; y las empresas de transporte automotor de cargas necesitan subir sus negocios a trenes y barcos y también a aviones (debido al E-Commerce).

El titular del puerto local, Miguel Donadio expresó su satisfacción por “la sintonía federal del evento, por el esfuerzo de sus colegas portuarios de La Plata y Barranqueras en acompañar este trabajo y fundamentalmente por el gran compromiso de todas las partes en impulsar acciones que agreguen valor a los procesos económicos del país” y agregó “así se potencia el desarrollo argentino porque se trabaja en la baja de los costos logísticos, alineados con la impronta del gobierno nacional”.

Se acordó elaborar en los próximos días un documento como aporte para la Mesa Nacional de Logística.

Trabajo conjunto



El evento no se constituyó en un hecho aislado que el Consorcio del Puerto local realiza en soledad, sino un paso más en el trabajo en el que el mismo participa desde la conformación del CEIN, Comité Ejecutivo Interportuario Norpatagónico, donde el camino iniciado con el Ente del Corredor Bioceánico Norpatagónico, Puerto Rosales, el Ente Zona Franca Bahía Blanca - Coronel Rosales y los municipios de San Antonio Oeste, Viedma, Patagones, Villarino, Bahía Blanca y Coronel Rosales por la propuesta de la Asociación Intermodal de América del Sur (AIMAS), de desarrollar un corredor ferroviario de Norte a Sur a partir de las vías que hoy funcionan, se extendió hacia La Pampa, con el Comité de Vigilancia de la Zona Franca General Pico y a San Luis con San Luis Logística.

Ese trabajo, basado en una propuesta intermodal por AIMAS, requirió de un aprendizaje en el día a día, que era el trabajar con diferentes jurisdicciones de diferentes colores, pero que todas perseguían un fin en común: El desarrollo de un sistema logístico a menor costo y con baja de huella de carbono basado en la integración camión - tren - barco.

Esta vez, el ejemplo de ese trabajo, que ya lleva avances con jornadas en Bariloche, Viedma, Luro, Villa Mercedes, y gestiones con los sectores privados ferroviario, dadores y logísticos, sirvió de referencia para que los puertos de Bahía Blanca, La Plata y Barranqueras se asociaran en fin de conseguir más tráfico a partir de la integración camión barco y tren barco.

El modelo de gestión mancomunada público privada se extiende, ahora, también al corredor AMBA-Neuquén, no como gerenciamiento alguno, sino como propulsores de acuerdos que hagan posible dar más respaldo a proyectos, como el del servicio hacia Añelo, para el Proyecto Vaca Muerta, pero a partir de atender a todas las cargas y poner en marcha el incremento desde ahora, y no dentro de media década.

En las palabras del Administrador del Puerto de Barranqueras, Roberto Benítez, Chaco, está la síntesis política de la forma de trabajo “yo no tengo nada que ver en lo político (partidario) con varios de los que estamos acá, pero en lo que hacemos, tenemos objetivos comunes y en eso estamos trabajando juntos”.

Consultado sobre esto último el Presidente de AIMAS, Jorge de Mendonça, comentó que “ese fue y sigue siendo el principal desafío que perseguimos, tanto por el desarrollo de nuestra propuesta, el CN&P, Central Norte y Patagonia desde Bariloche a Tucumán, como en el acompañamiento a los otros dos, que todos los actores comprendan que sus proyectos locales, zonales o regionales, solo serán posibles si logramos aunar esfuerzos en las coincidencias, más allá de historias de regionalismos y colores políticos”.

Cabe recordar, que Río Negro y Buenos Aires comenzaron este desafío de trabajar juntos hacia el desarrollo del corredor Norte - Sur, a partir del esfuerzo del puerto bahiense y el Ente Bioceánico Norpatagónico hace menos de dos años, cuando decidieron sumar con AIMAS, a los municipios y organismos entre Puerto Rosales y San Antonio Oeste.

Fue un armado territorial fundado en un proyecto económico necesario para todos: Integrar intermodalmente a los modos para que el ramal de 500 Km que los une fuera posible. Para que una gaseosa o un vagón de sal o arena, pueda movilizarse entre pueblos, industrias y puertos, bajo el impulso de la economía del camión integrada a los otros dos modos.

Algunas opiniones

El Presidente del Puerto La Plata, José Dodds, expresó que *los puertos necesitamos accesibilidad ferroviaria. El nuestro la tiene, lo mismo que los caminos para atender 200.000 TEUs al año. Este convenio nos facilita el acercamiento a la carga de cabotaje del Norte y del Sur del País"

Jorge Cerutti, presidente del Ente del Corredor bioceánico Norpatagónico, fue muy claro al decir “que esta era la última reunión en la que participaba” porque ahora “los privados tienen que comenzar a concretar” pues ya pasó demasiado tiempo y hubo ejercicios anteriores. Se comprendió que la parte pública no podía seguir avanzando si la privada no comenzaba a definir y a hacer.

Entre lo que expresó Benítez y lo que indicó Cerutti, está lo esencial que sirve a la Mesa Logística Nacional y a que la rueda comience a girar: Los privados deben mostrar el juego en lo que haga posible concretar los corredores, y el entender que la solución logística solo existe si es transversal, pues un tren, un avión, un camión o un barco siempre superan barreras jurisdiccionales municipales, provinciales y hasta nacionales.

La foto de todos es la única que empuja (Pero sí y solo sí los privados dejan de esperar y avanzan).

Esta #mesadaintermodal, como fue denominada, resumirá las expresiones de todas las mesas y de los corredores, pero la visión será más plena cuando se reúnan más privados en otros sitios, con el mismo fin práctico.

Presencia de representantes de cinco provincias

La Ronda de Negocios Intermodales reunió a empresas y organismos provinciales de 5 provincias y los participantes se reunieron con tres fines muy específicos:

1) Conocerse en un ámbito específico para concretar futuros acuerdos comerciales

2) Analizar, en mesas temáticas, las problemáticas de la logística que hay que resolver de forma de encaminarnos hacia la intermodalización

3) Sentar a los interesados en el desarrollo de tres corredores de integración entre modos, a que debatan y acuerden hacia la concreción de los mismos.

Tiempo atrás, en Bariloche, se evaluó poner en funcionamiento próximamente, a modo de prueba, un “transporte ferroviario de cargas que una San Luis con Bariloche, desde Villa Mercedes pasando por Realicó, Bahía Blanca, Carmen de Patagones y la capital de los lagos del sur”.

Estas jurisdicciones ven con interés una conexión de transporte intermodal, con eje en el ferrocarril norte-sur; pero, para ello, se necesita reactivar el ramal Bahía Blanca-Patagones.