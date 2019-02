“Estoy en un punto donde logré una importante maduración”

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

La fuerza de la determinación y la constancia, todo lo puede. Aún cuando los obstáculos parecen incrementarse y poner en jaque los sueños.

Así fue como el bahiense Felipe Ellis logró reflotar su exitosa carrera deportiva sobre las dos ruedas, la cual hoy lo sitúa nuevamente como uno de los máximos exponentes del Enduro y Motocross.

Tras casi un año de inactividad, producto de una lesión en el hombro y de haberse quedado sin equipo, el crédito local, cambio de estructura mediante, renovó su espíritu competitivo y volvió al ruedo.

"Estos últimos años he vivido cosas que nunca pensé que me iban a pasar. El tiempo que estuve parado, lamentablemente fue por fuerza mayor. Pero siempre la seguí peleando y acá estoy devuelta", contó Felipe.

Su regreso a la competición, de la mano del Radikal Team y de la terminal Suzuki, no pudo resultar mejor.

El pasado domingo 27 de enero, Ellis subió a lo más alto del podio, por segundo año consecutivo, en el Enduro de Claromecó, catalogado por los referentes de la disciplina, como el test previo al Enduro del Verano (ver aparte), aquel que lo viera triunfar en 2014 y 2016.

"Hacía dos semanas que me había subido por primera vez a la moto. Por eso me lo tomé como una carrera de prueba y entrenamiento, para medirme físicamente y para ver en qué condiciones mecánicas estábamos, además de observar a los rivales con los cuales competiré en Gesell", expresó Felipe, quien, a bordo de la flamante Suzuki 450, dominó en la categoría Pro.

"Pude hacer un gran papel --agregó--, mediante una excelente estrategia de carrera. Usé mucho la cabeza, me concentré lo más posible en no desviarme del objetivo y así se dieron los buenos resultados. Todavía no estoy al 100% del físico, pero creo que estoy cerca de lograrlo".

Amén del satisfactorio examen rendido días atrás en Claromecó, y del intachable regreso a las dos ruedas, habrá un dolor de cabeza que difícilmente pueda erradicarse: la cruel economía.

"Soy consciente de la dura realidad que sufre el mercado de las dos ruedas en el país. No ayuda para nada a lo que es la competencia. Nosotros, para las distintas marcas, no somos una prioridad. Pero conseguimos un poco de apoyo y, de a poco, luchándola, van saliendo las cosas cada vez mejor", subrayó.

"A pesar de todos contratiempos, creo que estoy en un punto donde logré una importante maduración. El mejor momento está por venir", confesó.

Nuevos aires

Cambio de equipo y de marca para Felipe Ellis, para su nueva etapa deportiva.

"Es un equipo nuevo, recientemente profesionalizado. Ya existía, de la mano de Radikal Racing, pero surgió la idea con Suzuki de hacer un contenido más profesional. Era mi única oportunidad de seguir en ésto, así que me embarqué y acá estoy. La idea es, conforme al avance del tiempo, ir creciendo como estructura. Por suerte, tanto el equipo como Suzuki, me están brindando todo su apoyo", destacó.

"La moto nueva me cayó muy bien. Es finita y angosta, lo que me da mucha movilidad arriba para correr en arena. De todas maneras, esta vez utilicé una moto estándar. Pero aún así me ayudó mucho a entrenar y ponerme a tono", cerró.

El destino sitúa a Felipe Ellis ante una gran oportunidad: el tricampeonato en el Enduro de Villa Gesell, la prueba más exigente del país.

Nivel profesional

Su futuro. "Este deporte te exige e insume una gran cantidad de horas y un esfuerzo brutal, que hace difícil que uno pueda, por ejemplo, llevar adelante una carrera universitaria o algo por el estilo. Siempre digo, si se me dan las condiciones para vivir de ésto, seguiré corriendo hasta que el cuerpo me dé", reconoció.

Próximo desafío. Ellis irá por su tercera victoria en el Enduro del Verano, a disputarse el fin de semana del 22, 23 y 24 de febrero en Villa Gesell.