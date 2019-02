Todo para reciclar: en Claromecó construyeron un pez gigante

Anahí González

agonzalez@lanueva.com

El escultor Cristian Bulant, oriundo de Olavarría, se instaló en Claromecó durante dos semanas para dar vida a un monumental “pez ecológico”, hecho con materiales reciclados, que ya funciona como depósito de botellas plásticas y se constituyó en un nuevo atractivo para este balneario de Tres Arroyos.

La obra, de 9 metros de alto por 4 de ancho, se estrenó días atrás en la plazoleta del Reloj, en la playa, y se realizó con unos 4 mil metros de cable telefónico en desuso y hierro soldado.

La idea provino de un par de lugareños, quienes luego de ver un monumento de similares características en Europa se mostraron interesados en replicar la obra en Claromecó y realizaron una convocatoria abierta.

El escultor Cristian Bulant.

Bulant, quien reside en Olavarría y es un apasionado de las esculturas monumentales, se ofreció a realizar la obra ad honorem e hizo su trabajo a la vista de la gente.

Parte de los materiales fue donada por una compañía de teléfonos y los hierros los proporcionó la comuna.

“Mi meta es vivir de la escultura monumental. Tengo miles de ideas, pero no es sencillo realizarlas porque al ser obras gigantes necesitás tener sponsors o ser contratado por un municipio”, dijo.

“Cuando me mostraron la imagen del pez hecho en Europa no se notaba el tamaño; parecía grande como un auto. No tenía referencia de la dimensión, pero cuando fui a la playa me pareció que podía hacerse más grande”, dijo, y aseguró que cada vez que visita un destino para hacer una obra trata de realizar esculturas exclusivas, usando materiales del lugar.

Se define como autodidacta y le gustan los caballos. Tiene dos de estos animales realizados en tamaño real; uno en chapa y otro con lianas, creado en Misiones. Bulant aprendió mucho del oficio en la Escuela Armando Ferreyra, un referente de Olavarría en orfebrería y en cuyo espacio se enseña el uso de materiales como telar indígena, cuero y tallado de madera.

“Lo más difícil al realizar el pez ecológico fue trabajar en la playa. El municipio nos ofreció hacerlo en un corralón pero me pareció más lindo que la gente pudiera ver el proceso. No contaba con que hubiera tanto viento”, dijo.

La obra estará en la playa hasta el fin de la temporada y, luego, será trasladada a la entrada de la ciudad para evitar la corrosión en cercanías de la sal marina.

“Lo más interesante del proyecto fue la idea de concientizar. Uno mismo se da cuenta del alcance e impacto que tienen este tipo de intervenciones”, dijo.

Si bien la escultura es muy grande, en tres días estaba prácticamente llena de botellas. “Al verla uno se da cuenta de cuánto plástico estámos tirando”, dijo.

“Por otra parte, no es lo mismo ver un cesto de basura en la playa que acercarnos a una escultura. Las personas somos curiosas y esa curiosidad llevaba a muchos turistas a acercarse y sumarse al espíritu de la propuesta”, señaló.

Planes futuros

Explicó que no tiene una línea de trabajo exclusiva, sino que en cada nuevo trabajo intenta imprimir su impronta.

“Puedo hacer algo figurativo, abstracto o reciclado. Solo quiero que cada obra refleje algo diferente”, expresó.

En la actualidad, tiene en mente realizar una mega escultura de una abeja para concientizar sobre las fumigaciones en los campos que están arrasando con las poblaciones de estos insectos.