Bochas: Rafael Randazzo repite por primera vez

"Estoy contento porque vuelvo a un club donde viví una de las mis mayores alegrías como bochófilo. Nunca antes había jugado dos veces en un mismo club".

Rafael Randazzo espera ansioso la resolución de la Asociación Bahiense de Bochas en cuanto a la disputa de los certámenes locales. Pero está feliz con el traspaso a su nuevo club, Almafuerte, al que ya conoce desde 2012, cuando integró el terceto campeón junto a Juan Pablo Urra y Jesús Arrieta.

"Ojalá se juegue primero el de tríos y no el de pareja, como se está hablando. Sería lindo porque tenemos un buen equipo, junto con Pablo Spurio y Jesús Arrieta", dijo "Rafa", quien aseguró su continuidad en el albiverde hasta mediados de año.

"No puedo asegurar que estaré todo el año, porque tengo una propuesta laboral para emigrar a otro país. Eso se resolverá en junio, pero es algo convincente e, incluso, me permitiría jugar allá", agregó Randazzo, quien no ofreció mayores detalles, aunque todo indicaría que se trataría del país de los canguros.

"Rafa" inició su recorrido jugando para La Armonía y luego pasó por Sociedad Italiana de Tornquist, Tiro Federal, Almafuerte (2012, donde conquistó el torneo Clausura y la final por Tercetos), 9 de Julio, Barrio Hospital e Independiente Municipales (2018).

"El año pasado estuve 3 meses en España y luego volví para jugar en Independiente. Ahora estoy entrenando a full para arrancar bien en Almafuerte, donde me voy adaptando al piso de alfombra, que es una superficie nueva para mí", dijo Randazzo, quien fue contratado por el presidente Mario Bertazzo.

"¿Cómo me siento? Pienso que estoy casi en el máximo nivel que puedo llegar a dar. Desde que practiqué mucho el bochazo con Daniel (Vitozzi), en Barrio Hospital, me siento un jugador más completo. Estoy bárbaro en lo físico y en lo deportivo", sintetizó.

Por otra parte, hasta mañana habrá tiempo para presentar las ponencias que determinarán la forma de disputa de los diferentes certámenes y todas sus categorías.

En tanto, el jueves 14 desde las 20, se desarrollará la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Bahiense de Bochas en el Teatro Rossini -Mitre 227-, donde se definirá la fecha de inicio de los campeonatos, la aprobación de la solicitud de afiliación de una nueva entidad (Sindicato de Camioneros) y la renovación parcial de la comisión directiva.