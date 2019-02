Fed Cup: con la bahiense Catalina Pella, Argentina debuta mañana ante Puerto Rico

Con la participación de la bahiense Catalina Pella, el equipo argentino femenino hará mañana su estreno en la primera ronda de la Zona Americana de la Fed Cup de tenis, con disputa en el Club Campestre Sede Llanogrande de Medellín (Colombia), sobre superficie de polvo de ladrillo.

El primer escollo en el camino de la delegación nacional, capitaneada por Mercedes Paz y que tendrá como raqueta N°1 del equipo a Cati, será el combinado de Puerto Rico; cruce que contempla la disputa de dos partidos de single y un dobles.

Los demás representantes del Grupo B son Brasil y Chile. En tanto, el Grupo A lo conforman México, Colombia, Ecuador y Paraguay.

Vale remarcar que los seleccionados ganadores de ambos grupos, posteriormente chocarán entre sí en los playoff para dirimir el ascenso al Grupo Mundial II; posibilidad que dilapidara el equipo albiceleste en la edición pasada.

Además de Cata, quien tiene en su haber 14 partidos de Fed Cup (4-4 en singles y 5-1 en dobles), también conforman la delegación: Victoria Bosio, Carla Lucero y Jazmín Ortenzi; siendo las últimas dos jugadoras debutantes en la competencia.

“Soy la más experimentada del equipo y espero sacar eso dentro de la cancha en algún punto importante que me toque jugar. Será una serie apretada, ahí tengo que volcar mis años de experiencia en la Fed y no me genera ninguna presión extra”, contó Cati.